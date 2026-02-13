Kemény órák jönnek az M0-son

Péntekről szombatra virradóra – 20 és 4 óra között – az M0-s autóúton, az M1-es autópálya irányába Dunaharaszti térségében – az 51. számú főút és 5. számú főút között – forgalomkorlátozás várható. Az esti órákban a szakemberek a külső sávokat, majd éjjel a belső két sávot zárják le, éjfél után pedig a leállósávba terelik a forgalmat – figyelmeztet a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Az autópálya jelentős forgalma miatt időszakos torlódások alakulhatnak ki, ezért a Magyar Közút azt ajánlja a közlekedőknek, hogy még indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon.