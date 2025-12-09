Van, ahol sztrádadugó esetén automatikusan kompenzálni fogják az autósokat

Jövőre automatikus díjvisszatérítést kapnak az olasz autópályákon közlekedők, ha építkezés vagy forgalmi akadály miatt később érik el úti céljukat – írja a Corriere della Sera nyomán a Dívány.

Az olasz közlekedési hatóság (Art) határozata szerint az autópályákon fizetendő útdíjnak méltányosnak és arányosnak kell lennie a ténylegesen igénybe vett szolgáltatással.

Az újításhoz bevezetnek egy országos rendszert, amely összeveti a tényleges menetidőt az előre kalkulálttal. Ha a késés elér egy bizonyos szintet, automatikusan visszatérítik az útdíjat. Lényeges, hogy Olaszországban nem matricás, hanem fizetőkapus rendszer működik az autópályákon.

A visszatérítés az út távolságától függ:

30 kilométer alatt időkorlát nélkül visszaadják a díjat késés esetén;

30 és 50 kilométer között 10 perc késés után jár a pénz;

50 kilométer fölött legalább 15 perc késés kell a kompenzációhoz.

Ha a problémát nem építkezés vagy úton folyó munka, hanem forgalmi dugó okozta, külön szabály érvényes, az érintett útszakaszon fennálló lassulás időtartama számít:

60-119 percig fennálló torlódás esetén 50 százalék;

120-179 perc között 75 százalék;

180 perc fölött pedig 100 százalékos a visszatérítés mértéke.

Kivételek azonban vannak, balesetek, extrém időjárás vagy mentési műveletek esetén nem jár a visszatérítés. Továbbá a 10 cent alatti összegeket nem fizetik ki, csak ha a jóváírás eléri az 1 eurót.

A rendszer két lépcsőben vezetik be: 2026. június 1-jétől az egy üzemeltetővel rendelkező autópálya-szakaszokon, 2026. december 1-jétől pedig a közös üzemeltetésben lévő utakon is.