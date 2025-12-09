ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 9. kedd
Forgalom az E05-ös európai autópályán a németországi Frankfurt közelében.
Nyitókép: Getty Images/Feifei Cui-Paoluzzo

Van, ahol sztrádadugó esetén automatikusan kompenzálni fogják az autósokat

Infostart

Hamarosan bevezetik az automatikus visszatérítést az olasz autósztrádákon, kiderültek a feltételek, mikor jár vissza pénz.

Jövőre automatikus díjvisszatérítést kapnak az olasz autópályákon közlekedők, ha építkezés vagy forgalmi akadály miatt később érik el úti céljukat – írja a Corriere della Sera nyomán a Dívány.

Az olasz közlekedési hatóság (Art) határozata szerint az autópályákon fizetendő útdíjnak méltányosnak és arányosnak kell lennie a ténylegesen igénybe vett szolgáltatással.

Az újításhoz bevezetnek egy országos rendszert, amely összeveti a tényleges menetidőt az előre kalkulálttal. Ha a késés elér egy bizonyos szintet, automatikusan visszatérítik az útdíjat. Lényeges, hogy Olaszországban nem matricás, hanem fizetőkapus rendszer működik az autópályákon.

A visszatérítés az út távolságától függ:

  • 30 kilométer alatt időkorlát nélkül visszaadják a díjat késés esetén;
  • 30 és 50 kilométer között 10 perc késés után jár a pénz;
  • 50 kilométer fölött legalább 15 perc késés kell a kompenzációhoz.

Ha a problémát nem építkezés vagy úton folyó munka, hanem forgalmi dugó okozta, külön szabály érvényes, az érintett útszakaszon fennálló lassulás időtartama számít:

  • 60-119 percig fennálló torlódás esetén 50 százalék;
  • 120-179 perc között 75 százalék;
  • 180 perc fölött pedig 100 százalékos a visszatérítés mértéke.

Kivételek azonban vannak, balesetek, extrém időjárás vagy mentési műveletek esetén nem jár a visszatérítés. Továbbá a 10 cent alatti összegeket nem fizetik ki, csak ha a jóváírás eléri az 1 eurót.

A rendszer két lépcsőben vezetik be: 2026. június 1-jétől az egy üzemeltetővel rendelkező autópálya-szakaszokon, 2026. december 1-jétől pedig a közös üzemeltetésben lévő utakon is.

olaszország

közlekedés

autópálya

visszatérítés

