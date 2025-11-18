Rengeteg piszkosul drága fotó készült a Balatonnál

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti szakemberei november 15-én Siófokon és vonzáskörzetében ellenőrizték a sebességhatárok betartását.

A reggel 8 órától 15 óráig tartó akció ideje alatt 86 sofőr hagyta figyelmen kívül a szabályokat.

A közutak legfőbb gyilkosának még ma is a gyorshajtás számít - írja a police.hu. A járművezetők nem csak saját, de mások testi épségét is veszélyeztetik.

Éppen ezért, a somogyi rendőrök az év minden egyes napján, megyeszerte végeznek sebességellenőrzéseket, melyek célja a jogkövető magatartásra ösztönzés, és ezáltal a személyi sérüléses közúti balesetek, valamint a halálos áldozatok számának visszaszorítása.