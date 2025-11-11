Centiken múlt a tragédia: figyelmetlen kamionos okozott nagy galibát az M1-esen – videó

Óriási balesetet okozott az M1-es autópályán egy kamion, amely először a külső, majd nem sokkal később a belső szalagkorlátnak is nekiütközött, miközben majdnem elsodorta az MKIF egyik autóját – közölte Facebook-oldalán a társaság, amely egy videófelvételt is megosztott a szeptemberi esetről.

Szerencsére nem sérült meg senki, csak az ütközéselnyelő utánfutót szállító teherautó visszapillantó tükrét vitte el a kamion, de rosszabb esetben akár tragédia is történhetett volna. Az MKIF munkatársai értesítették a rendőrséget a történtekről.

A társaság figyelmeztetett: ha valaki balesetet okoz vagy részese volt, azonnal meg kell állni egy biztonságos helyen. Ilyen esetekre néhány fontos tanácsot is adtak:

úgy kell megállni, hogy ne teremtsünk ezzel újabb balesetveszélyes helyzetet

a járműben ne maradjon senki

vegyünk magunkra láthatósági mellényt

érdemes a szalagkorláton kívülre menni, és onnan hívni a 112-es segélyhívót

Azt tanácsolják, hogy ha bárki fáradtnak érzi magát, álljon meg egy pihenőhelyen, és tartson szünetet. Az MKIF által üzemeltetett útszakaszokon átlagosan 15-20 kilométerenként van erre lehetőség.

Vezetés közben nem ajánlott telefonozni, ha pedig egészségügyi panaszunk van, azonnal félre kell húzódni és segítséget kérni. Mindig tartani kell a megfelelő követési távolságot, mert ezzel a balesetek nagy része elkerülhető vagy csökkenthető a súlyossága.