ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.68
usd:
331.99
bux:
107834.11
2025. november 11. kedd Márton
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kamionos baleset az M1-es autópályán.
Nyitókép: MKIF Zrt.

Centiken múlt a tragédia: figyelmetlen kamionos okozott nagy galibát az M1-esen – videó

Infostart

A külső és a belső szalagkorlátnak is nekiütközött a kamion, majd kis híján elsodorta az MKIF egyik autóját.

Óriási balesetet okozott az M1-es autópályán egy kamion, amely először a külső, majd nem sokkal később a belső szalagkorlátnak is nekiütközött, miközben majdnem elsodorta az MKIF egyik autóját – közölte Facebook-oldalán a társaság, amely egy videófelvételt is megosztott a szeptemberi esetről.

Szerencsére nem sérült meg senki, csak az ütközéselnyelő utánfutót szállító teherautó visszapillantó tükrét vitte el a kamion, de rosszabb esetben akár tragédia is történhetett volna. Az MKIF munkatársai értesítették a rendőrséget a történtekről.

A társaság figyelmeztetett: ha valaki balesetet okoz vagy részese volt, azonnal meg kell állni egy biztonságos helyen. Ilyen esetekre néhány fontos tanácsot is adtak:

  • úgy kell megállni, hogy ne teremtsünk ezzel újabb balesetveszélyes helyzetet
  • a járműben ne maradjon senki
  • vegyünk magunkra láthatósági mellényt
  • érdemes a szalagkorláton kívülre menni, és onnan hívni a 112-es segélyhívót

Azt tanácsolják, hogy ha bárki fáradtnak érzi magát, álljon meg egy pihenőhelyen, és tartson szünetet. Az MKIF által üzemeltetett útszakaszokon átlagosan 15-20 kilométerenként van erre lehetőség.

Vezetés közben nem ajánlott telefonozni, ha pedig egészségügyi panaszunk van, azonnal félre kell húzódni és segítséget kérni. Mindig tartani kell a megfelelő követési távolságot, mert ezzel a balesetek nagy része elkerülhető vagy csökkenthető a súlyossága.

Kezdőlap    Autó    Centiken múlt a tragédia: figyelmetlen kamionos okozott nagy galibát az M1-esen – videó

baleset

kamion

m1-es autópálya

szalagkorlát

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Megvéd a spekuláció ellen” – Pásztor Szabolcs tisztázta, mi az a pénzügyi védőpajzs

„Megvéd a spekuláció ellen” – Pásztor Szabolcs tisztázta, mi az a pénzügyi védőpajzs

Egy pénzügyi védőpajzs jött létre Magyarország körül az Egyesült Államok és Magyarország közötti megállapodásnak köszönhetően, ami spekuláció idején tudna mozgásteret nyújtani a jegybanknak és a magyar pénzügyi rendszernek – erről beszélt az InfoRádióban Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója, aki tagja volt a washingtoni magyar delegációnak.
 

Amerika-szakértő a Trump–Orbán-találkozóról: most ránk irigykednek Nyugaton

Dmitrij Peszkov: Moszkva nem ismeri Orbán Viktor ukrajnai rendezésről szóló kezdeményezéseit

„Mi túlbonyolítjuk” – Lázár János a kampányról és a washingtoni látogatásról

Orbán Viktor: amíg ő az elnök ott, én a kormányfő itt, nem lesz szankció

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki járt jobban Donald Trump és Orbán Viktor alkujában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.11. kedd, 18:00
Orbán Balázs
a miniszterelnök politikai igazgatója, az MCC kuratóriumának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Napokon belül eleshet az erődváros, egyre több a gyanús esemény a NATO légterében - Háborús híreink hétfőn

Napokon belül eleshet az erődváros, egyre több a gyanús esemény a NATO légterében - Háborús híreink hétfőn

Az orosz fegyveres erők lassan de biztosan haladnak előre a donbaszi ukrán erődváros, Pokrovszk elfoglalásával. Az Egyesült Királyság szerint Moszkva legutóbb Belgium fölött reptetett kémdrónokat, de általános jelenséggé vált a NATO tagállamok katonai infrastruktúrája fölötti drónozás. Több napnyi csend után újra előkerült Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, aki bejelentette: találkozna amerikai kollégájával, Marco Rubioval. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újra beindulhat Magyarország húzóágazata? Ettől a lépéstől várja a kormány a mesés fordulatot

Újra beindulhat Magyarország húzóágazata? Ettől a lépéstől várja a kormány a mesés fordulatot

A hazai lakásépítés nagyban függ a szabályozási környezettől, illetve az építők és a vásárlók által igénybe vehető állami támogatásoktól.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US Senate passes funding bill as historic shutdown nears likely end

US Senate passes funding bill as historic shutdown nears likely end

It will need to be approved by the House and then signed into law by the president before the government can reopen.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 10. 04:48
Kilenc újabb helyen retteghetnek a budapesti autósok
2025. november 9. 20:33
Lando Norris nyert
×
×
×
×