Fordulat: megint drágulnak az elektromos autók, javult a használt autók kínálata

2025 októberében minden hajtáslánc átlagára emelkedett, ami különösen érdekes az elektromos autók piacán - derül ki a Használtautó.hu adataiból. Az eddig folyamatosan csökkenő trend megállt: a villanyautók átlagára 10,44 millióról 10,91 millió forintra nőtt (+4,5 százalék) 2024 azonos időszakához viszonyítva. Ez az áremelkedés elsősorban az újabb, nagyobb hatótávú modellek piacra lépésének köszönhető.

A hibridek továbbra is a legdrágábbak 10,99 millió forintos átlagárral, míg a benzines autók 4,48 millió (+11,5 százalék), a dízelek pedig 4,94 millió forintos (+7,5 százalék) átlagáron szerepeltek a kínálatban.

Javult a kínálat minősége októberben

Októberben 7,7 százalékkal kevesebben kerestek használt autót a platformon, mint egy évvel korábban. A kínálat viszont tovább bővült: az aktív hirdetések száma megközelítette a 100 ezer darabot (99 633 db), miközben a feladott új hirdetések száma 1,7 százalékkal nőtt 2024 októberéhez képest. Érdemes külön kiemelni, hogy

az elektromos autók hirdetésszáma 38 százalékkal emelkedett, a hidrideké pedig 15 százalékkal. Az autók átlagéletkora 12,94 évről 12,52 évre, az átlagos futásteljesítmény 181 ezerről 174 ezer kilométerre csökkent.

Összességében az adatok alapján a 2025. év októberében a használtautó-piac minőségi eltolódása figyelhető meg:

● a kínálat fiatalabb,

● az autók átlagosan kevesebbet futottak,

● az árak pedig stabilan emelkednek

A legnépszerűbb modellek listáját továbbra is az Opel Astra, a Volkswagen Golf és a Suzuki Swift vezeti. Az élmezőnyben alig történt változás: az autók átlagéletkora és futásteljesítménye a tavalyi szinten maradt, az árak azonban itt is emelkedtek. A magyar vásárlók továbbra is a megbízható, jól ismert típusokat részesítik előnyben – ezek tartják legjobban az értéküket, még a piaci változások ellenére is.