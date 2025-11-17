Nagyon kilőtt az igény az elektromos autótöltőkre idehaza, léptek a szolgáltatók

Majdnem 3200-ra nőtt Magyarországon a nyilvános, engedélyköteles elektromos töltőberendezések száma 2024 végére – közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH). A legtöbb töltőberendezés (1119 darab) Budapesten üzemel, míg a legkevesebb (20) Nógrád vármegyében.

A MEKH szóvivője az InfoRádióban elmondta: a nyilvános elektromosautó-töltő állomások országos eloszlása az eddigi tendenciáknak megfelelően eltérő. Továbbra is az ország középső régiójában található a töltőberendezések túlnyomó többsége. Pest vármegyében 425 töltőállomás van jelenleg, de Scherer Zsolt kiemelte, hogy a vármegyeszékhelyeken is szemmel látható fejlődés tapasztalható. Külön megemlítette Veszprém vármegyét 185, illetve Győr-Moson-Sopron vármegyét 153 töltőberendezéssel.

A MEKH felmérésében kizárólag engedélyköteles berendezéseket számolt össze. A csaknem 3200 töltőállomás között nincsenek ott azok a berendezések, amelyeket a háztartások üzemeltetnek, mint ahogy azok sem, amelyeket az egyes cégek, hivatalok saját garázsukban vagy területükön működtetnek.

Forrás: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Scherer Zsolt elmondta azt is, hogy a szolgáltatók 2024 végére összesen csaknem 400 ezer töltést regisztráltak, ami szerinte egyértelműen jelzi, mekkora fejlődés volt tapasztalható idehaza az elektromobilitásban az elmúlt időszakban. Felhívta a figyelmet arra is, hogy

egyre nagyobb kapacitású akkumulátorokkal szerelik fel az elektromos gépjárműveket, hiszen egyre nagyobb a hatótáv is.

Felidézte, hogy az elektromobilitás hajnalán javarészt a helyi közlekedésre koncentrálódott az elektromos autók jelenléte, és kevésbé a helyközire. Mint fogalmazott, „ez örömtelien változik”, de a nagyobb kapacitású akkumulátorok miatt nagyobb kapacitású töltőfejekre van szükség, illetve egyre nagyobb mennyiséget is igényelnek ezek a járművek.

Ezt mutatja az a 2024-es adat is, amely szerint a felhasznált energia összmennyisége 8693 MWh volt Magyarországon. Ebből pedig arra lehet következtetni, hogy a hagyományos töltők aránya lényegesen kisebb a számbeli arányukhoz képest. Ezt igazolja, hogy az AC (váltakozó áramú) töltések mennyisége nem érte el az 1900 MWh-t, míg a DC (egyenáramú) töltések mennyisége majdnem 6800 MWh-t tett ki.

„Ha megnézzük a számokat, akkor azt látjuk, hogy a hagyományos töltők a teljes állományon belül még mindig majdnem 75 százalékos arányt tesznek ki, szemben a gyorstöltők 25 százalékos arányával” – jegyezte meg a MEKH szóvivője.