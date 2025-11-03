Betett a természet a technikánk, a gyorshajtók legnagyobb örömére

Nem mindennapi esemény zavarta meg egy sebességmérő munkáját Törökbálinton: néhány lehulló falevél akadt fenn a traffibox tetején, így a levelek vélhetően kitakarták az eszköz kameráját egy időre – írja a vezess.hu, megjegyzve: remek bizonyíték mindez arra, hogy néha elég egyetlen apróság, hogy homokszem kerüljön a gépezetbe.

Azt nem tudni, hogy ez mennyire befolyásolta a traffipax munkáját, de az autós szakportál olvasója által készített fotókat elnézve, totálisan kitakarják a kamerát az őszi falevelek.

Hogy szándékosan rakták-e oda, vagy a szél fújta le, nem lehet tudni. Merésznek kell lenni ahhoz, hogy ezt valaki kivitelezze, ugyanis az ilyen fixen telepített sebességmérőket kamera figyeli, pontosan azért, hogy tetten érhető legyen egy esetleges vandalizmus. Rá is van ragasztva a traffipax oldalára, hogy „kamerával megfigyelt terület” – teszik hozzá.

(Címlapképünk illusztráció.)