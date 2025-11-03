ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.67
usd:
336.11
bux:
107319.91
2025. november 3. hétfő Győző
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Új sebességmérõ traffiboxok a 71-es út Zánkai Erzsébet-tábor elõtti szakaszán 2024. július 4-én.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Betett a természet a technikánk, a gyorshajtók legnagyobb örömére

Infostart

A természet kezébe vette a dolgokat Pest vármegyében, és őszi falevelet hullatott egy traffibox kamerája elé. Vajon hány autós úszta meg így a büntetést?

Nem mindennapi esemény zavarta meg egy sebességmérő munkáját Törökbálinton: néhány lehulló falevél akadt fenn a traffibox tetején, így a levelek vélhetően kitakarták az eszköz kameráját egy időre – írja a vezess.hu, megjegyzve: remek bizonyíték mindez arra, hogy néha elég egyetlen apróság, hogy homokszem kerüljön a gépezetbe.

Azt nem tudni, hogy ez mennyire befolyásolta a traffipax munkáját, de az autós szakportál olvasója által készített fotókat elnézve, totálisan kitakarják a kamerát az őszi falevelek.

Hogy szándékosan rakták-e oda, vagy a szél fújta le, nem lehet tudni. Merésznek kell lenni ahhoz, hogy ezt valaki kivitelezze, ugyanis az ilyen fixen telepített sebességmérőket kamera figyeli, pontosan azért, hogy tetten érhető legyen egy esetleges vandalizmus. Rá is van ragasztva a traffipax oldalára, hogy „kamerával megfigyelt terület” – teszik hozzá.

(Címlapképünk illusztráció.)

Kezdőlap    Autó    Betett a természet a technikánk, a gyorshajtók legnagyobb örömére

autó

traffipax

törökbálint

gyorshajtás

sebesség-ellenőrzés

traffibox

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mellrák: az onkológus szerint már szinte nincs olyan család, amely ne lenne érintett

Mellrák: az onkológus szerint már szinte nincs olyan család, amely ne lenne érintett
A korán felfedezett kis emlődaganatok nemcsak kezelhetők, de gyógyíthatók – ez a legfőbb üzenete a Semmelweis Egyetem egészségnapjának, november 8-án az Árkád Bevásárlóközpontban. Az egész napos programon lesznek előadások, a standoknál a szakembereket lehet kérdezni, de tartanak radiológiai minibemutatót, szűrési tanácsadást és kialakítanak egy emlő-önvizsgálat sarkot is. Szentmártoni Gyöngyvér klinikai onkológus, a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, onkológiai profilvezetője beszélt a részletekről az InfoRádióban.
Végzetes présbe került a hazai konyha egyik fő alapanyaga

Végzetes présbe került a hazai konyha egyik fő alapanyaga

Két egyetem közös kutatása szerint előfordulhat, hogy egy-két évtized múlva Magyarországon sehol sem lesz természetes körülmények között termeszthető burgonya, vagy csak kis területek maradnak alkalmasak a termesztésre. Szabó Péter éghajlatkutatót, az Eötvös Loránd Tudományegyetem meteorológiai tanszékének doktoranduszát kérdeztük.
VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pusztító csapást mértek az oroszok, sorsdöntő ütközet zajlik - Háborús híreink vasárnap

Pusztító csapást mértek az oroszok, sorsdöntő ütközet zajlik - Háborús híreink vasárnap

Vasárnap reggelre ismét több csapást hajtottak végre az oroszok Ukrajna ellen. Ezek következtében mintegy 60 ezer ember maradt áram nélkül Zaporizzsjában. Eközben az ukránok különleges műveleti egységeket küldtek a kelet-ukrajnai Pokrovszkba, miután az orosz hadsereg jelentős hadműveletet indított a stratégiai jelentőségű város elfoglalására. A hétvége legnagyobb híre mindenképpen az, hogy a  Pentagon zöld utat adott annak, hogy Tomahawk manőverező robotrepülőgépeket adjanak át Ukrajnának, melyek akár mélyen Oroszországban is lecsaphatnak, eközben pedig az is kideült, hogy Magyarország nem kapott felmentést az orosz energiahordozókat érintő szankciók alól. Cikkünk folyamatosan frissül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rossz hír ez rengeteg magyar dolgozónak: 10 év múlva ezek a munkapozíciók nem fognak létezni

Rossz hír ez rengeteg magyar dolgozónak: 10 év múlva ezek a munkapozíciók nem fognak létezni

Dr. Tóth Ágnessel, a Prohuman vezérigazgatójával beszélgettünk többek közt a 2025-ös munakerőpiaci kihívásokról és trendekről.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Heroic' train worker saved many lives in stabbing attack, police say

'Heroic' train worker saved many lives in stabbing attack, police say

The LNER staff member is in a life-threatening condition after trying to stop the attacker.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 3. 05:24
Rejtett szabály a KRESZ-ben – sok autós nem is tudja, hogy megszegi
2025. november 3. 05:12
Menekülőre fogta a részeg simsonos, csúnya lett az üldözés vége – videó
×
×
×
×