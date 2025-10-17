ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 17. péntek Hedvig
Nyitókép: Pixabay

A dízeleseknek érdemes kicsit még türelemmel lenni

Infostart

Hacsak nem halaszthatatlan a dolog, célszerűbb lesz inkább szombaton betérni gázolajat tankolni.

Szombaton a gázolaj nagykereskedelmi ára tovább csökken bruttó 3 forinttal, a benzin ára ezúttal nem változik – adta hírül a holtankoljak.hu.

Pénteken még a következő átlagárakkal lehet találkozni a benzinkutakon:

  • 95-ös benzin: 579 forint/liter,
  • gázolaj: 584 forint/liter.

