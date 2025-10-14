Kamionnal ilyet csinálni! - Videó

Már 112. részénél tart az MKIF "Megáll az ész" sorozata, ami a közlekedést szeretné tanulságos videók bemutatásával biztonságosabbá tenni.

Az autópályák karbantartásáért is felelős MKIF friss, videós Facebook-posztjában figyelmeztet, hogy két hét alatt már hatnál jár azon balesetek száma, amikor munkát végző autóikba hajtottak, egy esetben kamionnal, amely sofőrje ki tudja, mire gondolt...

Még jó, hogy alkalmaznak ütközéselnyelőket (TMA-k), ezek ugyanis 14 nap alatt 6 életet mentettek meg.

Az MKIF szomorúan konstatálja, hogy hiába végzik a legforgalmasabb szakaszokon a munkát sokszor éjjel, sokan semmilyen körülmények között sem veszik észre akár még a 10 tonnánál hatalmasabb, háromtengelyes, sárga, villogó járműveket sem időben.

A baleseteknél sokszor fékezés nélkül hajtanak a munkagépekbe, és olyan eset is volt, amikor a 13 tonnás teherautót - amely kézifékezve is volt - 23 méteren át tolta egy becsapódó személyautó.

A balesetek közül kettő látszik az alábbi videón, az egyiken egy figyelmetlen kamionos fordul keresztbe az M3-ason, a másik esetben az M4-esen érkezik egy "munkás" kocsiba egy személyautó igen nagy sebességgel.

Az egyik balesetben az MKIF dolgozója is megsérült.

Ezek szerint hiába jelzi az MKIF, hogy a munkavégzésre már kilométerekkel korábban figyelmeztetnek.