Nyitókép: Unsplash

Autósok, figyelem: ez a pár mozdulat balesetet előzhet meg

Infostart

A csipogó holttérfigyelő is hasznos eszköz lehet, azonban a tükrök megfelelő beállítását semmi sem pótolhatja.

Egy dolog, hogy pittyeg a rendszer, mert valaki van mellettünk, de teljesen más, amikor a saját szemünkkel látjuk, pontosan hol is van a másik autó, és magabiztosan, biztonságosan tudunk sávot váltani – írja a Vezess.hu.

A modern autókban három tükör áll a rendelkezésünkre: kettő oldalt, egy pedig középen. Az állítgatásuk előtt azonban az első és legfontosabb az ülés helyes beállítása – tanácsolja a portál.

A biztonságos üléspozíció 7 aranyszabálya:

  1. a fejtámla magassága igazodjon a sofőr fejének magasságához,
  2. a sofőr feje és a tető között legyen minimum egy ökölnyi hely,
  3. az üléstámla inkább közelítsen a függőlegeshez,
  4. az ülés távolsága úgy legyen beállítva, hogy a lábak ne nyújtva érjék el a pedálokat,
  5. ha kinyújtjuk a karunkat, a kormány a csukló alá essen,
  6. a kormánykereket 9 és 3 óránál fogjuk,
  7. és mindezek után kapcsoljuk be a biztonsági övet.

Ha megvagyunk a kényelmi beállításokkal, a bal oldali tükörbe pillantva a jobb alsó sarokban éppen csak látnunk kell a vezetőoldali ajtó kilincsét. Elég, ha csak egy apró sarka lóg bele a képbe. Ugyanez a játék a jobb oldalon: a külső tükör bal alsó sarkában az utasoldali kilincsnek kell feltűnnie.

A lényeg, hogy a saját autónkból a lehető legkevesebbet, de még éppen eleget lássunk a tükörben.

Általában a kasztni hátsó íve, a kerékjárat teteje az, ami a tükörlap nagyjából egyharmadát elfoglalhatja. A sorrend pedig mindegy, állíthatjuk őket tetszés szerint.

A belső, középső tükör beállítása sem bonyolult: úgy kell pozicionálnunk, hogy a teljes hátsó szélvédőt belássuk rajta. Ha egyterűvel vagy nagyobb autóval járunk, ahol óriási a hátsó üveg, akkor elég, ha az alsó részét és a két oldalát látjuk tisztán. Figyeljünk arra is, hogy a hátsó fejtámlák ne takarjanak ki sokat a képből.

A portál a végére még egy tanácsot tartogat: sose hagyatkozzunk vakon a tükrökre! Ha egy pillanatra is bizonytalanok vagyunk, egy gyors fejfordítás vagy egy kis előrehajolás aranyat érhet, hogy biztosan lássuk, nincs mellettünk senki.

