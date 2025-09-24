Horrorszerda jön a magyar autópályán

A munkálatok reggel 9 és délután 3 óra között zajlanak majd. Az M0-s 33-as kilométerszelvényében, a gyáli csomópontban nem lehet az M0-sra felhajtani az M3-as autópálya irányába, illetve az M0-s 37-es kilométerszelvényében, a vecsési csomópontban az M1-es autópálya irányába. A közlekedők az M0-M4 és az M0-M5 csomópontot használhatják terelőútként.

Az autóút jelentős forgalma miatt időszakos torlódások alakulhatnak ki, ezért a Magyar Közút a közlekedők türelmét és megértését kéri – számolt be a vezess.hu.