ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.9
usd:
330.45
bux:
98804.66
2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Magyar Közút/YouTube

Horrorszerda jön a magyar autópályán

Infostart

Szalagkorlát-javítás miatt csomóponti ágakat zárnak le az M0-son szeptember 24-én Vecsés és Gyál térségében.

A munkálatok reggel 9 és délután 3 óra között zajlanak majd. Az M0-s 33-as kilométerszelvényében, a gyáli csomópontban nem lehet az M0-sra felhajtani az M3-as autópálya irányába, illetve az M0-s 37-es kilométerszelvényében, a vecsési csomópontban az M1-es autópálya irányába. A közlekedők az M0-M4 és az M0-M5 csomópontot használhatják terelőútként.

Az autóút jelentős forgalma miatt időszakos torlódások alakulhatnak ki, ezért a Magyar Közút a közlekedők türelmét és megértését kéri – számolt be a vezess.hu.

Kezdőlap    Autó    Horrorszerda jön a magyar autópályán

közlekedés

torlódás

magyar közút

m0-s autóút

javítás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Áramszünet volt a zaporizzsjai atomerőműben a harcok miatt

Áramszünet volt a zaporizzsjai atomerőműben a harcok miatt

Az erőműben dízelgenerátorokra álltak át az ukránok szerint, ami „súlyos megsértése a létesítmény normál üzemeltetési feltételeinek”. Az erőművet elfoglalták az oroszok, de ők támadják az azt árammal ellátó ukrán energetikai infrastruktúrát is.
 

Oroszország: már elektronikusan sorozzák be a fiatalokat, nehezebb elbújni a behívó elől

„Lelőjük a légterünket megsértő orosz gépeket” – közölték a lengyelek után a svédek is

Európai drónfal: a magyar és szlovák vélemény nem számít?

VIDEÓ
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.24. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Támadás alá vették Moszkvát, ma találkozik Trump és Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Támadás alá vették Moszkvát, ma találkozik Trump és Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma a 80. ENSZ-közgyűlés margóján fog találkozni New Yorkban. A Kyiv Independent szerint a két vezető legutóbb augusztus közepén tárgyalt személyesen a Fehér Házban. Az Ukrajinszka Pravda mindeközben arról számolt be, hogy tegnap este ukrán drónok támadták meg Moszkvát. Az orosz főváros felett kilenc drónt lőttek le a polgármester tájékoztatása szerint, személyi sérülés nem történt. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény

Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény

Az eltiltás alatt volán mögé ülni ma már komoly következményekkel jár Magyarországon, 2021 óta konkrétan bűncselekménynek számít.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Casualties from Israeli strikes overwhelm Gaza City medics

Casualties from Israeli strikes overwhelm Gaza City medics

Australian doctors say they are having to operate in filthy conditions with few or no anaesthetics.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 23. 12:17
Nem kell kapkodniuk a magyar autósoknak
2025. szeptember 23. 07:20
Újabb nagy hátraarc a villanyautók piacán: milliárdokat veszít a Volkswagen a Porsche visszalépése miatt
×
×
×
×