Andrej Babis a Vaskupola beszerzéséről tárgyalna

Andrej Babis vasárnapi videóüzenetében elmondta, hogy az elmúlt napokban több védelmi ipari vállalat képviselőivel is tárgyalt. Köztük volt az izraeli Arrow rakétarendszer gyártója, valamint az olasz Leonardo vállalat is, amely Franciaországgal közösen fejleszti az SAMP/T légvédelmi rendszert. A miniszterelnök sikeresnek nevezte az izraeli Vaskupolát is, amely elsősorban a rövid hatótávolságú rakéták és aknavetőgránátok elfogására szolgál. Mint fogalmazott, a legfontosabb feladata, hogy megvédje az ország lakosságát egy esetleges rakétatámadástól, ezért tervezi az izraeli látogatást. Annak pontos időpontját egyelőre nem közölte.

A cseh kormányfő arra is emlékeztetett, hogy Európában jelenleg mindössze három ország, Németország, Franciaország és Olaszország rendelkezik ballisztikus rakéták elfogására alkalmas saját légvédelmi rendszerrel.

Babis tervei viszont nincsenek teljes összhangban a cseh hadsereg fejlesztéséről nemrég elfogadott kormányzati koncepcióval. A dokumentum ugyan 2031 és 2035 közé teszi a ballisztikus rakéták elleni védelmi képességek kiépítését, a finanszírozási ütemterv azonban már csak a 2036 és 2040 közötti időszakban számol a beruházással. A hadsereg 2040-re tervezett állapotának leírásában ráadásul még nem szerepel ilyen védelmi képesség. A beszerzés pontos ütemezése, illetve a megrendelések és a szállítások időpontja egyelőre nem ismert.

Amennyiben Csehország izraeli fejlesztésű légvédelmi rendszert vásárol, az nem lenne előzmény nélküli. A cseh hadsereg ugyanis már megkezdte a szintén izraeli fejlesztésű Spyder rakéták rendszerbe állítását. A négy ütegből álló rendszer repülőgépek, helikopterek, manőverező robotrepülőgépek és nagyobb drónok ellen nyújt védelmet, ballisztikus rakéták elfogására azonban nem alkalmas.

A Vaskupola esetleges beszerzésével kapcsolatban ugyanakkor szakmai kérdések is felmerülnek. Az Izraelben alkalmazott rendszer elsősorban a Gázai övezetből érkező, rövid hatótávolságú rakéták ellen készült, ezért szakértők korábban kétségbe vonták, hogy mennyire lenne hatékony például az orosz rakétákkal szemben.

A cseh kormány egyelőre az amerikai Patriot légvédelmi rendszer beszerzését sem helyezte kilátásba. Jaromír Zůna védelmi miniszter szerint ennek egyik akadálya a rendkívül hosszú szállítási határidő, egyes rendszerekre ugyanis akár tíz évet is várni kell.