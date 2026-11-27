Az ukrán elnök a BBC-nek adott interjúban fejtette ki, hogy számára furcsa, hogy az amerikai elnök megölelte az orosz elnököt és barátjának nevezte. Donald Trump legutóbb a Sencheni háromoldalú amerikai-kínai-orosz csúcs előtt találkozott Vlagyimir Putyinnal.

„Ő egy agresszor és gyilkos... nem lehet barát. Ez olyan, mintha a II. világháborúban valaki azt mondta volna Hitlerről, hogy ő egy jó barát. Nem!” – mondta Volodimir Zelenszkij, amikor a kijevi elnöki hivatalban fogadta a BBC stábját.

Ukrajna vezetője elismerte, hogy „természetesen Donald Trump az Egyesült Államok elnöke, de furcsa” Putyinhoz való hozzáállása.

Trump részéről a barát szöveg nem elszólás volt, később a közösségi médiára is kiposztolt egy képet és ott is szerepelt „a barátom” kifejezés.

Egyes kommentátorok szerint a 2025-ös, emlékezetes Fehér Ház-i nyilvános összezördülés után ismét mélyponton van a Trump-kormányzat és az ukrán vezetés viszonya. Az azóta eltelt időszakban a két elnök egy ideig közeledett egymáshoz és úgy tűnt, hogy Trump kezdi elveszíteni a türelmét Moszkvával szemben és megértőbb Zelenszkij irányában. A helyzet azonban nem tartott sokáig.

Trump küldöttei az elmúlt hetekben már „jelentős emberbarátnak” nevezték az orosz elnököt, aki „önmérsékletet tanúsított Ukrajnában”. Mindez komoly frusztrációt váltott ki Kijevben. Nyugati kommentátorok már azzal vádolják Jared Kushnert és Steven Witkoffot, hogy „papagáj módjára ismétlik a Kreml narratíváját”.

Kushner egy brit lapnak adott podcast-interjúban hozzátette: Ukrajnának és Európának nincs életképes béketerve. Szerinte azért is akadtak el a tárgyalások, mert az ukránok csapást mértek Putyin rezidenciájára – bár később maga Trump elnök mondta azt, hírszerzési anyagokra hivatkozva, hogy Valdajt nem célozták meg ukrán drónok.

Zelenszkij megszólalt a békemegállapodás előkészítését célzó, legutóbbi Abu Dzabi-i tárgyalásokról is, ahol az amerikaiak a közvetítő szerepét játsszák. „Minél többet tudunk meg, annál több a gond” – jegyezte meg, bár azt is jelezte, hogy nem fordul el a folyamattól: a következő forduló decemberben várható – mondta.

Közben Donald Trump azt ismétli, amit már olyan sokszor mondott: csütörtökön azt posztolta ki, hogy szerinte az ukrajnai békemegállapodás „erős lehetőség”. Egyúttal, nem túl kritikus nyelvezetet használva „egész Európában az összes terület elleni katonai agresszió visszafogására” szólította fel Moszkvát.

A háború közben már hosszabb ideje tart, mint a II. Világháború. Az orosz csapásokban ismét sok ukrán polgári lakos veszti életét vagy sebesül meg, míg Ukrajna pusztító

támadásokat mért az orosz energiahálózatra, üzletláncokra, a krími hídra és még távoli tengereken is, orosz hajókra. Magán a frontvonalon viszont gyakorlatilag patthelyzet alakult ki. Közben Trump megjegyezte: mondhatná, hogy Putyin nem a barátja, de annak semmi haszna nem lenne a közvetítés szempontjából. Emellett meghívta Miamiba, a G20-as csúcsra, ahová Zelenszkij még nem kapott meghívót.