A NATO-követelmények 70 százalékát nem teljesíti Csehország hadserege

A védelmi minisztérium által kidolgozott, 67 oldalas dokumentum kendőzetlenül mutatja be a cseh haderő jelenlegi helyzetét. A jelentés kiemeli: a hadsereg általános hadműveleti készenléte alacsony, a fegyveres erők fenntarthatósága pedig erősen korlátozott. A probléma gyökere az évek óta felhalmozódott létszámhiányban, a meglévő fegyverzet és infrastruktúra elavultságában, valamint a hiányos készletekben rejlik.

Különösen aggasztó a helyzet a légvédelem és a drónelhárítás terén. A stratégia rámutat: a cseh hadsereg a legnagyobb erőforrást igénylő területeken akár 5-10 éves lemaradásban is lehet a szövetségesi elvárásoktól. Ez pedig nemcsak az ország területének védelmét és a kulcsfontosságú polgári létesítmények őrzését nehezíti meg, hanem korlátozza Csehország képességét a NATO kollektív védelmi feladatainak ellátásában is.

A hadsereg vezetése három lépcsőben – 2030-ig, 2035-ig, illetve 2040-ig – kívánja orvosolni a problémákat. A tervek szerint az úgynevezett „új generációs hadsereg” csak 2040-re jöhetne létre. Ekkorra fejeződne be a ballisztikus és hiperszonikus rakéták elleni védelem, valamint a modern drónelhárító rendszerek kiépítése is.

A stratégia arra is figyelmeztet, hogy az Európai Unióra és a NATO-ra egyre nagyobb biztonsági fenyegetést jelent Oroszország. A dokumentum hangsúlyozza: egy esetleges támadás akár előzetes figyelmeztetés nélkül is bekövetkezhet, és hosszan tartó, kiterjedt konfliktussá fajulhat. Ezzel párhuzamosan a hagyományos védelmi képességek kiépítésének terhe mindinkább az Egyesült Államokról az európai szövetségesekre hárul.

A fejlesztési tervek és a politikai valóság között ugyanakkor jelentős a feszültség. Míg a katonai koncepció azonnali és érdemi forrásbővítést sürget, a cseh kormány 2029-ig a bruttó hazai termék, vagyis a GDP 2 százalékán tervezi tartani a védelmi kiadásokat. Ennek érdemi növelésére csak 2030 után számítanak.

A helyzetet a korábbi védelmi miniszter, Jana Černochová is bírálta. Véleménye szerint elfogadhatatlan és a nemzetbiztonsággal való hazardírozás, hogy miközben a minisztérium a hadsereg felkészületlenségére figyelmeztet, a kormány korlátozza az ehhez szükséges forrásokat. A védelmi tárca jelenlegi vezetése és a miniszterelnök egyelőre nem reagált a megállapításokra.