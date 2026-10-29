Jelentős változások a szlovák légtérben

Szlovákia több éven keresztül a szövetséges országok segítségére szorult légterének védelmében, miután kivonta a szolgálatból a MiG–29-es vadászgépeket, melyek Ukrajnának történő átadásáról 2023 márciusában Eduard Heger akkori ügyvezető miniszterelnök kormánya döntött. Pozsony összesen 13, szovjet gyártmányú vadászgépet adott át Ukrajnának. A katonai támogatási csomag részeként a szlovákok a Kub légvédelmi rendszer egyes elemeit, valamint kapcsolódó felszereléseket és rakétákat is átadtak. A szlovák védelmi minisztérium akkori tájékoztatása szerint a MiG–29-esek már nem voltak megfelelően használhatók, mivel az ország nem rendelkezett a szükséges karbantartási és javítási lehetőségekkel.

A régi vadászgépek kivonása és átadása után Szlovákiának átmenetileg nem volt lehetősége arra, hogy saját erőből biztosítsa légtere teljes körű védelmét, ezért a NATO-szövetségesek segítségére szorult.

Magyarország, Lengyelország és Csehország katonai repülőgépekkel járult hozzá a szlovák légtér védelméhez, amíg az ország fel nem készült az amerikai F–16-osok hadrendbe állítására.

A mostani bejelentés így egy többéves átmeneti időszak lezárását jelenti.

Robert Kaliňák védelmi miniszter szerint a kormány teljesítette azt a kormányprogramban tett vállalását, hogy helyreállítja az ország önálló légtérvédelmét. A miniszter köszönetet mondott a pilótáknak és a fegyveres erők tagjainak az elmúlt hónapokban végzett munkájukért. A légierő fejlesztése azonban folytatódik. A védelmi tárca vezetője közölte, hogy az év végéig megérkezhet a Barak MX légvédelmi rendszer következő ütege, a harmadik egység szállítását pedig jövőre tervezik.

A vadászgépek beszerzése sem áll le:

a szlovák kormány szeptemberben további négy F–16-os megrendelésére kötelezte a védelmi minisztert. Ezeket a repülőgépeket a tervek szerint 2030 és 2032 között szállítják le.

Robert Kaliňák a döntést azzal indokolta, hogy hosszú távon gazdaságosabb lehet egyetlen vadászgéptípust üzemeltetni, mint később egy másik típus beszerzésére és fenntartására is költeni. A további gépek végleges ára egyelőre nem ismert, az ugyanis a kért felszereltségtől is függ.

A légtér védelmének visszavételét Peter Pellegrini államfő is megerősítette. Közösségi oldalán gratulált a légierőnek, és úgy fogalmazott: ez jelentős lépés az ország szuverenitásának és védelmi képességeinek megerősítése, valamint a lakosság biztonsága szempontjából.

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