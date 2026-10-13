Petíció indult a szlovákiai magyar iskolák megmaradásáért

A Magyar Szövetség nem utasítja el az oktatási reformot, de kifogásolja, hogy a tárca nem vette figyelembe a magyar szakemberek javaslatait. Gubík László pártelnök a Napunk.sk-nak nyilatkozva elmondta, olyan megoldásokra van szükség, amelyek biztosítják a magyar gyermekek anyanyelvi oktatáshoz való hozzáférését.

A tervezett törvénymódosítás egyebek mellett szigorúbb osztály- és iskolalétszámokat vezetne be.

Az alsó tagozaton legalább 15, a felső tagozaton 18 tanulót írnának elő osztályonként, a kilenc évfolyamos általános iskolák minimális összlétszáma pedig 147 fő lenne. Ha egy intézmény három egymást követő évben nem teljesítené ezt a követelményt, a minisztérium akár az iskolahálózatból is kizárhatná.

A Pro Civis Polgári Társulás elemzése szerint a tervezett létszámkövetelmények mintegy 97 magyar iskola jövőjét veszélyeztethetik. Közülük 58 már most sem felel meg az előírt feltételeknek, további 39 intézmény pedig a határérték közelében van. A magyar szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy a csökkenő gyermeklétszám és az iskolák bizonytalan finanszírozása tovább nehezíti az intézmények fenntartását.

A petíció hat területen fogalmaz meg javaslatokat. Az osztálylétszámokat a nemzetiségi iskolákban tizenkét főben határoznák meg, a kilenc évfolyamos általános iskolák minimális létszámát pedig 147-ről 108-ra csökkentenék.

Emellett azt kérik, hogy az iskolák átszervezésekor ne csupán a létszámokat és a földrajzi távolságot vegyék figyelembe, hanem az utazási időt, a közlekedési lehetőségeket és az anyanyelvi oktatás biztosítását is. A szórványban élő gyermekek számára ingyenes, biztonságos iskolabusz-hálózatot szorgalmaznak.

A kezdeményezők külön törvényi garanciákat szeretnének a nemzetiségi iskolák finanszírozására, valamint önálló magyar tanügyi hivatal létrehozását javasolják. Sürgetik a magyar tankönyvek hiányának megszüntetését, a magyarországi tankönyvek használatának engedélyezését, továbbá a magyar nyelven elérhető nevelési és tanácsadási szolgáltatások biztosítását is. Gubík László szerint hosszú távon a nemzetiségi oktatás egészét szabályozó külön törvény jelenthetne megoldást.

A Magyar Szövetség október folyamán gyűjti az aláírásokat, egészen addig, amíg a pozsonyi parlament második olvasatban nem szavaz a törvényjavaslatokról. A pártelnök szerint a tiltakozás következő szakaszában további akciókat, akár tüntetéseket is szervezhetnek.