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Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes programbeszédet tart a lengyel kormány külpolitikájáról a lengyel parlamenti alsóház, a szejm ülésén Varsóban 2026. február 26-án.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Albert Zawada

Cseh területeket foglalna el Lengyelország? Kiderült, mi áll a meghökkentő történet mögött

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Összehangolt orosz dezinformációs művelet próbálta megfeszíteni a viszonyt Csehország és Lengyelország között – közölte a cseh külügyminisztérium, miközben határozottan cáfolta azokat a közösségi oldalon terjedő álhíreket, amelyek szerint Varsó cseh területek elfoglalására készülne. Prága és Varsó közösen lépett fel egy nagyszabású dezinformációs kampánnyal szemben.

A közösségi médiában és egyes hírportálokon a napokban terjedt el az a valótlan állítás, miszerint Lengyelország területszerzési igényekkel lépne fel Csehországgal szemben, sőt, területek elfoglalását tervezi. A cseh Seznam Zprávy oknyomozó portál szerint rendkívül összetett, koordinált támadásról volt szó. A hackerek először a lengyelországi cseh nagykövet nevében hoztak létre egy hamis Facebook-profilt, ahol közzétettek egy hamis diplomáciai okiratot. Ezt követően egy ismert cseh hírportál felületét leutánzó ál-weboldalon hivatkoztak a dokumentumra, majd egy lengyel rádió honlapját feltörve terjesztették tovább a hírt. A manipuláció odáig fajult, hogy a hamis profilokon keresztül tüntetést is megpróbáltak szervezni Csehországban.

Elemzők és a cseh sajtó szerint a szálak az orosz titkosszolgálatokhoz vezethetnek, a művelet célja pedig egyértelműen a két kulcsfontosságú NATO- és EU-tagállam közötti bizalom megrendítése volt.

A dezinformáció alapjául egy valóban létező, történelmi kérdés szolgált. Az 1958-as csehszlovák–lengyel határszerződést követő pontos mérések során kiderült, hogy az akkori Csehszlovákia nagyjából 368 hektárral nagyobb területet kapott, mint amennyi megillette volna. A csaknem 370 hektáros „területi tartozás” rendezéséről Prága és Varsó az 1990-es évek óta tárgyal.

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter azonnal és határozottan visszautasította a területrablásról szóló vádakat, és konstruktív javaslatot tett a helyzet tisztázására.

A cseh és a lengyel diplomácia a legmagasabb szinten tisztázta: a két ország kapcsolatai kiválóak, a köztük fennálló, évtizedes úgynevezett területi tartozás kérdésére pedig már a közös megoldást keresik. A cseh külügyminisztérium szerdai közleményében köszönetet mondott a lengyel diplomácia gyors reakciójáért, és hangsúlyozta: a probléma megoldása már karnyújtásnyira van. A két ország a csaknem 370 hektáros tartozást nem területek átadásával, hanem egy közös, határ menti árvízvédelmi projekttel kívánja rendezni, amely kézzelfogható biztonságot és előnyöket hoz majd a határ mindkét oldalán élők számára.

Prága hangsúlyozta: Lengyelország Csehország egyik legközelebbi partnere a biztonságpolitika, az energetika és az infrastruktúra terén, az úgynevezett területi tartozás rendezése pedig nem feszültséget generál, hanem tovább erősíti a két állam közötti jó szomszédi kapcsolatokat.

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