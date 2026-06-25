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Young woman sitting on the couch at home and keeping a fresh water bottle on her forehead, she is suffering from the heat
Nyitókép: demaerre/Getty Images

Anglia leállt a hőrekord közepette, és a héten megint rekord dőlhet

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Angliában szerdán megdőlt meg a statisztika kezdete óta mért júniusi hőrekord, de a prognózis szerint a csütörtök és péntek még melegebb lesz. A hőség miatt több száz iskolát bezártak és a közlekedéstől is eltanácsolták a lakosokat. Az Európát sújtó kánikula nyomán Franciaországban baromfik tömegei pusztultak el.

Londonban szerdán kigyulladt egy elektromos busz – az év és a statisztika szerint a valaha mért legforróbb júniusi napon. Az 1976 óta fennálló hőrekord Hampshire megyében dőlt meg, ahol 36,1 fokot mértek. Ez a szigetországban júniusban szokatlan – bár elmaradt a néhány évvel ezelőtt, 40 Celsius-foknál magasabb júliusi rekordtól.

A szerdai adat azt jelentette, hogy 1884 – a mérések rögzítése óta – ez volt a legmagasabb júniusi hőmérséklet.

A kánikula miatt a hatóságok azt tanácsolták, hogy csak az induljon útnak tömegközlekedéssel, akinek az nagyon fontos. Ezt a 2022-es, 40 fokos rekord tapasztalatai alapján mondták – akkor például a sínek deformálódása miatt leállt a vonatközlekedés a Lutoni reptér és London között.

Most pedig, mintegy a figyelmeztetést aláhúzandó, egy londoni elektromos emeletes busz gyulladt ki és nemcsak a jármű, de két elektromos autó töltőállomás is megsemmisült.

Közben a szerdára kiadott vörös figyelmeztetést a következő napokra is meghosszabbították, aminek hatására többszáz Nagy-Britannia-i iskolát bezártak vagy részlegesen tartottak nyitva és korábban küldték haza a gyerekeket.

Wimbledonban leálltak a hétvégén induló teniszbajnokság kvalifikációs meccsei, mert összeomlott az automatikus vonalbíró rendszer.

Egy közgazdasági szervezet szerint a brit városok 280 millió fontot veszítenek a hőség miatt kieső munkaórákkal. A nagy meleget egyes szupermarketek hűtői sem bírták, egy kórházban leálltak az MRI szkennerek és a napelemek üzemzavara miatt gáz-erőműveket kellett bekapcsolni az áramtermeléshez – írta a Telegraph. 25 Celsius-fok felett minden egyes fokkal 2-5 tized százalékkal csökken a hatékonyságuk.

Közben ez a lap azt is megírta, hogy több londoni önkormányzat a klímavédelem indokával leszereltette több lakossal az általuk üzembe helyezett légkondicionálókat. Egyeseknek azt mondták, hogy találjanak más, természetes módot a hűtésre és szellőztetésre.

Nyugat-Európa más részein is brutális hőséget okoz az úgynevezett Omega-blokk nevű atmoszferikus jelenség.

Ennek lényege, hogy a Szaharából származó forró levegő ragad meg a kontinens felett, úgy, mintha egy fedőt tettek volna egy fortyogó fazékra. Franciaországban, ahol az elmúlt napokban körülbelül 40 ember fulladt vízbe a melegben, 44 fokos, Spanyolországban pedig 40-42 fokos hőséget mértek. Olaszország több városában is vörös, tehát a legmagasabb szintű figyelmeztetést adták ki.

A hőség nyomán bretagne-i és loire-völgyi francia gazdaságokban közben többszázezer baromfi pusztult el. Ez a két régió adja az országos állomány 60 százalékát. Közben a hatóságok elismerték, hogy nem tudják időben begyűjteni és szakszerűen megsemmisíteni a tetemeket. Más gazdák azt jelezték, hogy a hőség miatt 15-20 százalékkal visszaesett a teheneik tejhozama.

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