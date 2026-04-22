2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
Robert Fico szlovák miniszterelnök érkezik a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartandó találkozójára a moszkvai Kremlben 2025. május 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Makszim Semetov

Akadályokba ütközött Robert Fico moszkvai utazása

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Szlovákia diplomáciai egyeztetést kezdeményezett Lengyelországgal, miután Robert Fico miniszterelnök tervezett moszkvai útja kapcsán több ország is megtagadta a kormánygép számára a légterének használatát. A fejlemények újabb vitát váltottak ki a régióban a külpolitikai mozgástér és a biztonságpolitikai megfontolások ütközéséről.

A lengyel állami hírügynökség szerint Pozsony hivatalosan kérte Varsótól, hogy engedélyezze a lengyel légtér használatát a szlovák kormányfő számára. A lengyel külügyminisztérium szóvivője megerősítette, hogy a kérelmet megkapták, és jelenleg vizsgálják. A szlovák kormányhivatal szintén jelezte, hogy folyamatban van az ügy kezelése.

Robert Fico május 9-én, a második világháború európai befejezésének évfordulóján rendezett moszkvai ünnepségeken kíván részt venni. Az utazás előkészítése azonban akadályokba ütközött, miután több balti állam is elutasította a légtérhasználati kérelmet. Észtország már vasárnap bejelentette, hogy nem engedélyezi a szlovák kormánygép átrepülését. Margus Tsahkna külügyminiszter szerint senki sem használhatja az észt légteret arra, hogy Moszkvával erősítse kapcsolatait, miközben Oroszország háborút folytat Ukrajna ellen és veszélyezteti Európa biztonságát.

Litvánia és Lettország szintén elutasító álláspontról számolt be a szlovák kormányfő tervezett útjával kapcsolatban. Ugyanakkor a litván külügyi szóvivő később azt közölte, hogy hivatalosan nem is érkezett hozzájuk ilyen átrepülési kérelem Szlovákia részéről, ami ellentmondást vet fel a felek kommunikációjában.

A balti államok elutasító döntései miatt Robert Fico tavaly is kerülő útvonalon volt kénytelen Moszkvába utazni: akkor Magyarország, Románia és a Fekete-tenger feletti légtéren keresztül jutott el az orosz fővárosba. Robert Fico egy évvel ezelőtt egyedüli uniós kormányfőként utazott el Moszkvába. Az út során részt vett a második világháború lezárásának évfordulós eseményein, és találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, Hszi Csin-Ping kínai államfővel és más vezetőkkel is.

A politikai reakciók sem maradtak el a mostani helyzet kapcsán.

Tibor Gaspar, a kormányzó Smer párt parlamenti alelnöke élesen bírálta a balti országok döntését. Szerinte a légtérhasználat megtagadása a szabadságjogok korlátozásának tekinthető, és rossz irányba viszi a nemzetközi diplomáciát. Gaspar úgy fogalmazott: elfogadhatatlan, hogy ideológiai alapon korlátozzák egy szuverén állam miniszterelnökének mozgását. Példaként azt hozta fel, hogy hasonló eljárás más európai útvonalak esetében is precedenst teremthetne, ami szerinte a diplomáciai kapcsolatok ellehetetlenüléséhez vezetne.

A kormánypárti politikus hangsúlyozta, hogy Szlovákia „szuverén külpolitikát” kíván folytatni, és szerinte a mostani döntések ennek a szabadságnak a korlátozását jelentik. Hozzátette azt is, hogy az ilyen lépések hosszú távon visszaüthetnek az azokat meghozó országokra.

Csizmadia Ervin: személyzeti kérdésekben is újdonságot mutat a Tisza Párt

A Tisza Párt személyzeti politikája látványosan eltér attól, amelyet a Fidesz képviselt az elmúlt másfél évtizedben. Erről az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója, aki a Tisza Párt győzelmének mértékét is igyekezett definiálni.
 

Nem akar leszállni a felügyelet a legnagyobb svájci bank nyakáról

A svájci pénzügyi felügyelet, a FINMA kedden közölte, hogy tavaly a bankoknál végzett helyszíni ellenőrzéseinek több mint egyharmadát a UBS-nél tartotta. A hatóság szerint a nagybank válságkezelési terve továbbra sem felel meg maradéktalanul az elvárásoknak - írja a Reuters.

Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 22.)

A Pénzcentrum 2026. április 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

Trump says he will extend Iran ceasefire until negotiations conclude

The move has come at the request of Pakistan, the US president says, adding that Washington will continue its blockade of Iranian ports.

