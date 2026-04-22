Akadályokba ütközött Robert Fico moszkvai utazása

A lengyel állami hírügynökség szerint Pozsony hivatalosan kérte Varsótól, hogy engedélyezze a lengyel légtér használatát a szlovák kormányfő számára. A lengyel külügyminisztérium szóvivője megerősítette, hogy a kérelmet megkapták, és jelenleg vizsgálják. A szlovák kormányhivatal szintén jelezte, hogy folyamatban van az ügy kezelése.

Robert Fico május 9-én, a második világháború európai befejezésének évfordulóján rendezett moszkvai ünnepségeken kíván részt venni. Az utazás előkészítése azonban akadályokba ütközött, miután több balti állam is elutasította a légtérhasználati kérelmet. Észtország már vasárnap bejelentette, hogy nem engedélyezi a szlovák kormánygép átrepülését. Margus Tsahkna külügyminiszter szerint senki sem használhatja az észt légteret arra, hogy Moszkvával erősítse kapcsolatait, miközben Oroszország háborút folytat Ukrajna ellen és veszélyezteti Európa biztonságát.

Litvánia és Lettország szintén elutasító álláspontról számolt be a szlovák kormányfő tervezett útjával kapcsolatban. Ugyanakkor a litván külügyi szóvivő később azt közölte, hogy hivatalosan nem is érkezett hozzájuk ilyen átrepülési kérelem Szlovákia részéről, ami ellentmondást vet fel a felek kommunikációjában.

A balti államok elutasító döntései miatt Robert Fico tavaly is kerülő útvonalon volt kénytelen Moszkvába utazni: akkor Magyarország, Románia és a Fekete-tenger feletti légtéren keresztül jutott el az orosz fővárosba. Robert Fico egy évvel ezelőtt egyedüli uniós kormányfőként utazott el Moszkvába. Az út során részt vett a második világháború lezárásának évfordulós eseményein, és találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, Hszi Csin-Ping kínai államfővel és más vezetőkkel is.

A politikai reakciók sem maradtak el a mostani helyzet kapcsán.

Tibor Gaspar, a kormányzó Smer párt parlamenti alelnöke élesen bírálta a balti országok döntését. Szerinte a légtérhasználat megtagadása a szabadságjogok korlátozásának tekinthető, és rossz irányba viszi a nemzetközi diplomáciát. Gaspar úgy fogalmazott: elfogadhatatlan, hogy ideológiai alapon korlátozzák egy szuverén állam miniszterelnökének mozgását. Példaként azt hozta fel, hogy hasonló eljárás más európai útvonalak esetében is precedenst teremthetne, ami szerinte a diplomáciai kapcsolatok ellehetetlenüléséhez vezetne.

A kormánypárti politikus hangsúlyozta, hogy Szlovákia „szuverén külpolitikát” kíván folytatni, és szerinte a mostani döntések ennek a szabadságnak a korlátozását jelentik. Hozzátette azt is, hogy az ilyen lépések hosszú távon visszaüthetnek az azokat meghozó országokra.