2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Donald Trump amerikai elnök a Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel tartott találkozón a washingtoni Fehér Házban 2025. július 7-én.
Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

Donald Trump ismét a háború gyors lezárását emlegette, de ára lenne a kivonulásnak

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
Donald Trump ismét úgy fogalmazott, hogy „nagyon hamar” befejezi az Irán elleni háborút. Előzőleg pedig azt vetette oda szövetségeseinek, hogy „maguk szerezzék meg az olajukat”.

Annak ellenére, hogy „Irán olajának elvételét” és több tízezer amerikai katonát mozgósító szárazföldi műveletet emlegetett, az amerikai elnök kedden arról beszélt, hogy rövidesen leállítja a háborút.

„Szerintem két-három héten belül távozunk, mert nincs okunk (tovább) csinálni” – mondta Donald Trump a Fehér Házban. Az elnök szerint megtörtént a rezsimváltás Teheránban, mert „sokkal racionálisabb emberekkel kommunikálunk” – fogalmazott.

Az ellentmondásos megjegyzések sorában hétfőn arról beszélt, hogy kész feladni a háborút, de lerombolná Irán energetikai hálózatát, ha nem sikerül szabaddá tenni a hajózást a Hormuzi-szorosban. Sőt, az iráni tengervíz-sótlanító telepek elleni támadásról is beszélt – bár az Iszlám Köztársaság, saját vízhiánya ellenére kevésbé függ ezektől, mint szomszédai.

Donal Trumptól azt is megkérdezték: hogyan mérsékelné az olaj és a benzin árát.

„Csak távoznunk kell Iránból. Ezt nagyon hamar elrendelem”

– mondta, miközben nemzetközi szervezetek globális recessziótól tartanak, egyes országokban pedig példa nélküli üzemanyag-hiány alakult ki.

Az amerikai elnök egy további sarkos megjegyzését a szövetséges országoknak – köztük Nagy-Britanniának – címezte. „Menjetek és szerezzetek magatoknak olajat” – írta egy közösségi posztban, arra utalva: rájuk bízza, hogyan boldogulnak, ha nem sikerül megnyitni az energiaszállítások miatt fontos Hormuzi-szorost.

Ha Trump elnök nem kényszeríti Iránt az útvonal megnyitására, elemzők szerint többféle forgatókönyv is megvalósulhat. Az egyik, hogy Irán szelektíven engedi át a tankereket – természetesen a baráti országokat részesítve előnyben. Már most gyakorlat, hogy ezek az iráni parthoz közeli „korridoron” haladnak át, kikapcsolt nyomkövetőkkel, amelyek titkos alkukra utalnak az irániakkal – írta a Telegraph nevű lap.

Az iráni blokádon átjutó hajók kínai, indiai, pakisztáni és bangladesi zászlók alatt haladnak. Közben Irán ugyanannyi olajat exportál, mint korábban, de a drágulás miatt megugrottak a bevételei.

Egy további opció, hogy Irán „tranzitdíjat”, azaz sarcot kezd el behajtani, de ehhez a szomszédos országok beleegyezése is fontos lenne.

Egy elképzelés értelmében Pakisztán, Egyiptom, Törökország és Szaúd-Arábia intézné az olajszállításokat és a tranzitdíj beszedését, amivel az érintettek komoly összegekhez jutnának.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter ugyanakkor emlékeztetett, hogy a lépés törvénysértő lenne és országa nem fogadná el. Az ő elképzelése szerint egy nemzetközi konzorcium venné át a szoros kezelését, amely nem szedne be semmilyen díjat. Ennek részeként esetleg nyugati hadihajók kísérnék a tankereket, oltalmat ígérve az iráni rakéták és motorcsónakok ellen. Egy jóval kevésbé valószínű forgatókönyv szerint az amerikaiak távozásával az irániak leállnának a rakétázással és minden visszatérne a régi kerékvágásba. A folytatódó iráni támadások ugyanis újabb konfliktushoz vezethetnének az Egyesült Államokkal.

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint

Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

„Szabotázsakció” – Orbán Viktor videót tett ki a szerbiai gázvezeték ügyéről

Török Áramlat gázvezeték: szabotázs gyanújával nyomoz a szerb ügyészség Magyarkanizsán

Robbanószerek a szerb–magyar gázvezetéknél: Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsülést hívott össze vasárnap délutánra

Súlyos balhé Magyarkanizsán, utakat zártak le, a hadsereget is bevetették

VIDEÓ
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

