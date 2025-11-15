A háború sem fogott Irán fővárosán, a vízhiány miatt viszont teljes kitelepítés jöhet

Kilenc napi ivóvíz maradt Teherán számára, ha nem ered el az eső, az iráni főváros víztározói már majdnem üresek – adta hírül több médium. Maszúd Pezeskián elnök szerint, ha nem javul a helyzet, akkor előfordulhat, hogy ki kell telepíteni a 10 milliós iráni főváros lakosságát.

De nem csak Teheránt, hanem Irán más vidékeit is sújtja az aszály: az ország második legnagyobb városában, az észak-keleti Masadban a kapacitásuk 3 százalékáig vannak csak megtöltve a tározók – írja a helyzetről tudósító Daily Telegraph.

Az energiaügyi minisztérium szerint az ország nagy gátjai közül 19 hamarosan szárazon marad.

A történelmi Perszepolisz város alatti víztározó annyira kiürült, hogy az ősi város – benne Dareiosz perzsa uralkodó sírjával – beomolhat.

A brit lap idézi Kadeh Madanit, volt vezető iráni környezetvédelmi illetékest. Mint megjegyezte, üresek az esővíz által feltöltött hegyi tározók, és az eddigi aszályok során sokat segítő talajvíz is kifogyott.

Emergency #drought in #Iran: water levels in the Amir Kabir Dam — supplying drinking water to #Tehran — is below 8%. The country is suffering after months of drought and record heat. The video shows the #Copernicus #Sentinel2 image on Nov. 2 ‘24 and Nov. 9 25. #ClimateEmergency pic.twitter.com/aBWdC3qOHn — ADAM Platform (@PlatformAdam) November 10, 2025

??⚡- The Ghassemi Strait before and after the ongoing severe drought in Iran.



Iran has now seen six years of drought in a row — Half of Iran has not seen a drop of rain since the end of summer, with reservoirs in Tehran dropping to their lowest level in decades. pic.twitter.com/h8wH35AtY8 — Monitor? (@MonitorX99800) November 14, 2025

Az iráni teokrata rezsim hatalmát eddig sem a szankciók, sem az izraeli bombázások, sem az utcai tüntetések nem tudták kikezdeni. Vajon megteszi-e ezt a természet? Pezeskián államfő szerint az éves összehasonlításban 40 százalékkal csökkent eső elmaradása egyedül nem magyarázat a súlyos válságra. Az elnök szerint

az átgondolatlan építkezési hullám miatt Teherán kaotikus módon és gyorsan bővült, aminek nyomán kifogytak a víztározók,

és nem tudják ellátni a lakosságot.

Az állami intézményeket az ország másik részére, vélhetően délre kell átköltöztetni és kitelepítés várhat a polgári lakosságra – mondta.

Iran's critical water shortage, exacerbated by decades of mismanagement and drought, threatens to make Tehran uninhabitable https://t.co/4fefXde4Gr pic.twitter.com/C3qwdgo3uh — Reuters (@Reuters) November 12, 2025

A legdühítőbb sokak számára most az, hogy egyesek még mindig azt állítják: lehet a helyzet ellen tenni.

„Egyesek azt mondják a tévében, hogy a kormány meg tudja oldani a gondot. Ha valaki tényleg azt hiszi, meg tudja oldani, akkor tessék, átruházom a hatalmat, jöjjön és csinálja” – mondta meglehetősen ideges hangon az államfő a parlamentben.

A nehéz helyzetben elhangzott sokkoló állítás nyomán egyesek pánikkeltéssel vádolják az elnököt, mások azt mondják, valószínűleg lehetetlen egy 10 milliós város kiürítése.

Water crisis bites in Iran



Iranians fill up bottles and drink water at public springs in Tehran amid a drought crisis. Plans are afoot to cut off water supplies periodically to Tehran's 10-million-strong population with rainfall in the capital at its lowest level in a century pic.twitter.com/uQCsm94Ev3 — AFP News Agency (@AFP) November 10, 2025

A korábban idézett szakértő, Kadeh Madani elmondta: remélte, hogy az aszály hatodik éve nem lesz olyan súlyos, mint az előző öt év.

„Az ilyen szárazság bármely országban meg tudja bénítani a kormányt. Iránban a korábbi kormányzatok az öntözés folytatása, illetve a víz leengedése mellett döntöttek. Ezekre a korábbi döntésekre kell választ adnia a mostani elnöknek” – magyarázta.

Sajnos immár nincs más megoldás, csak a rendkívüli intézkedések és a lakosság felszólítása, hogy csökkentse a vízfogyasztást vagy hagyja el a várost – fejtegette.