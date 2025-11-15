A háború sem fogott Irán fővárosán, a vízhiány miatt viszont teljes kitelepítés jöhet

Kilenc napi ivóvíz maradt Teherán számára, ha nem ered el az eső, az iráni főváros víztározói már majdnem üresek – adta hírül több médium. Maszúd Pezeskián elnök szerint, ha nem javul a helyzet, akkor előfordulhat, hogy ki kell telepíteni a 10 milliós iráni főváros lakosságát.
De nem csak Teheránt, hanem Irán más vidékeit is sújtja az aszály: az ország második legnagyobb városában, az észak-keleti Masadban a kapacitásuk 3 százalékáig vannak csak megtöltve a tározók – írja a helyzetről tudósító Daily Telegraph.
Az energiaügyi minisztérium szerint az ország nagy gátjai közül 19 hamarosan szárazon marad.
A történelmi Perszepolisz város alatti víztározó annyira kiürült, hogy az ősi város – benne Dareiosz perzsa uralkodó sírjával – beomolhat.
A brit lap idézi Kadeh Madanit, volt vezető iráni környezetvédelmi illetékest. Mint megjegyezte, üresek az esővíz által feltöltött hegyi tározók, és az eddigi aszályok során sokat segítő talajvíz is kifogyott.
Emergency #drought in #Iran: water levels in the Amir Kabir Dam — supplying drinking water to #Tehran — is below 8%. The country is suffering after months of drought and record heat. The video shows the #Copernicus #Sentinel2 image on Nov. 2 ‘24 and Nov. 9 25. #ClimateEmergency pic.twitter.com/aBWdC3qOHn— ADAM Platform (@PlatformAdam) November 10, 2025
??⚡- The Ghassemi Strait before and after the ongoing severe drought in Iran.— Monitor? (@MonitorX99800) November 14, 2025
Iran has now seen six years of drought in a row — Half of Iran has not seen a drop of rain since the end of summer, with reservoirs in Tehran dropping to their lowest level in decades. pic.twitter.com/h8wH35AtY8
Az iráni teokrata rezsim hatalmát eddig sem a szankciók, sem az izraeli bombázások, sem az utcai tüntetések nem tudták kikezdeni. Vajon megteszi-e ezt a természet? Pezeskián államfő szerint az éves összehasonlításban 40 százalékkal csökkent eső elmaradása egyedül nem magyarázat a súlyos válságra. Az elnök szerint
az átgondolatlan építkezési hullám miatt Teherán kaotikus módon és gyorsan bővült, aminek nyomán kifogytak a víztározók,
és nem tudják ellátni a lakosságot.
Az állami intézményeket az ország másik részére, vélhetően délre kell átköltöztetni és kitelepítés várhat a polgári lakosságra – mondta.
Iran's critical water shortage, exacerbated by decades of mismanagement and drought, threatens to make Tehran uninhabitable https://t.co/4fefXde4Gr pic.twitter.com/C3qwdgo3uh— Reuters (@Reuters) November 12, 2025
A legdühítőbb sokak számára most az, hogy egyesek még mindig azt állítják: lehet a helyzet ellen tenni.
„Egyesek azt mondják a tévében, hogy a kormány meg tudja oldani a gondot. Ha valaki tényleg azt hiszi, meg tudja oldani, akkor tessék, átruházom a hatalmat, jöjjön és csinálja” – mondta meglehetősen ideges hangon az államfő a parlamentben.
A nehéz helyzetben elhangzott sokkoló állítás nyomán egyesek pánikkeltéssel vádolják az elnököt, mások azt mondják, valószínűleg lehetetlen egy 10 milliós város kiürítése.
Water crisis bites in Iran— AFP News Agency (@AFP) November 10, 2025
Iranians fill up bottles and drink water at public springs in Tehran amid a drought crisis. Plans are afoot to cut off water supplies periodically to Tehran's 10-million-strong population with rainfall in the capital at its lowest level in a century pic.twitter.com/uQCsm94Ev3
A korábban idézett szakértő, Kadeh Madani elmondta: remélte, hogy az aszály hatodik éve nem lesz olyan súlyos, mint az előző öt év.
„Az ilyen szárazság bármely országban meg tudja bénítani a kormányt. Iránban a korábbi kormányzatok az öntözés folytatása, illetve a víz leengedése mellett döntöttek. Ezekre a korábbi döntésekre kell választ adnia a mostani elnöknek” – magyarázta.
Sajnos immár nincs más megoldás, csak a rendkívüli intézkedések és a lakosság felszólítása, hogy csökkentse a vízfogyasztást vagy hagyja el a várost – fejtegette.