Nyitókép: Pixabay.com

A háború sem fogott Irán fővárosán, a vízhiány miatt viszont teljes kitelepítés jöhet

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Nem az amerikai és izraeli bombázások, hanem a természet kényszerítheti térdre Teheránt. A napokban az a sokkoló felvetés hangzott el, hogy iráni fővárost esetleg evakuálni is kellhet a drámai aszály miatt.

Kilenc napi ivóvíz maradt Teherán számára, ha nem ered el az eső, az iráni főváros víztározói már majdnem üresek – adta hírül több médium. Maszúd Pezeskián elnök szerint, ha nem javul a helyzet, akkor előfordulhat, hogy ki kell telepíteni a 10 milliós iráni főváros lakosságát.

De nem csak Teheránt, hanem Irán más vidékeit is sújtja az aszály: az ország második legnagyobb városában, az észak-keleti Masadban a kapacitásuk 3 százalékáig vannak csak megtöltve a tározók – írja a helyzetről tudósító Daily Telegraph.

Az energiaügyi minisztérium szerint az ország nagy gátjai közül 19 hamarosan szárazon marad.

A történelmi Perszepolisz város alatti víztározó annyira kiürült, hogy az ősi város – benne Dareiosz perzsa uralkodó sírjával – beomolhat.

A brit lap idézi Kadeh Madanit, volt vezető iráni környezetvédelmi illetékest. Mint megjegyezte, üresek az esővíz által feltöltött hegyi tározók, és az eddigi aszályok során sokat segítő talajvíz is kifogyott.

Az iráni teokrata rezsim hatalmát eddig sem a szankciók, sem az izraeli bombázások, sem az utcai tüntetések nem tudták kikezdeni. Vajon megteszi-e ezt a természet? Pezeskián államfő szerint az éves összehasonlításban 40 százalékkal csökkent eső elmaradása egyedül nem magyarázat a súlyos válságra. Az elnök szerint

az átgondolatlan építkezési hullám miatt Teherán kaotikus módon és gyorsan bővült, aminek nyomán kifogytak a víztározók,

és nem tudják ellátni a lakosságot.

Az állami intézményeket az ország másik részére, vélhetően délre kell átköltöztetni és kitelepítés várhat a polgári lakosságra – mondta.

A legdühítőbb sokak számára most az, hogy egyesek még mindig azt állítják: lehet a helyzet ellen tenni.

„Egyesek azt mondják a tévében, hogy a kormány meg tudja oldani a gondot. Ha valaki tényleg azt hiszi, meg tudja oldani, akkor tessék, átruházom a hatalmat, jöjjön és csinálja” – mondta meglehetősen ideges hangon az államfő a parlamentben.

A nehéz helyzetben elhangzott sokkoló állítás nyomán egyesek pánikkeltéssel vádolják az elnököt, mások azt mondják, valószínűleg lehetetlen egy 10 milliós város kiürítése.

A korábban idézett szakértő, Kadeh Madani elmondta: remélte, hogy az aszály hatodik éve nem lesz olyan súlyos, mint az előző öt év.

„Az ilyen szárazság bármely országban meg tudja bénítani a kormányt. Iránban a korábbi kormányzatok az öntözés folytatása, illetve a víz leengedése mellett döntöttek. Ezekre a korábbi döntésekre kell választ adnia a mostani elnöknek” – magyarázta.

Sajnos immár nincs más megoldás, csak a rendkívüli intézkedések és a lakosság felszólítása, hogy csökkentse a vízfogyasztást vagy hagyja el a várost – fejtegette.

KAPCSOLÓDÓ HANG

