Politikai hullámokat vet Szlovákiában a vasárnapi vonatbaleset

A pozsonyi kerületi nyomozók vizsgálják a körülményeket, miután összeütközött két személyszállító vonat a Pozsony–Zsolna vasútvonalon. A közlekedési miniszter felajánlotta a lemondását, de Robert Fico kormányfő nem fogadta el.

A baleset következtében 79 embert kellett kórházba szállítani, halálos áldozata nem volt a szerencsétlenségnek. Három utas súlyos mellkasi és hasi sérüléseket szenvedett, további hatvanan könnyebben sérültek meg. A vasúttársaság közlése szerint az egyik mozdonyvezető valószínűleg nem vette figyelembe a tilos jelzést, a mögötte érkező gyorsvonat vezetője pedig már nem tudta elkerülni az ütközést. Az ügyben büntetőeljárás indult, de az ütközés pontos körülményeinek vizsgálata még zajlik.

A vasúti szerencsétlenség miatt hétfőn rendkívüli ülést tartott a szlovák kormány. A tanácskozás után Robert Fico miniszterelnök közölte: felszólította Jozef Ráž közlekedési minisztert, hogy haladéktalanul váltsa le a Szlovák Vasúttársaság teljes vezetését. A kormányfő azt is elmondta, a tárcavezető felajánlotta lemondását, ám ő ezt nem fogadta el.

„Rövid időn belül ez a második vasúti szerencsétlenség, ráadásul a legmodernebb, legbiztonságosabb vasúti szakaszon történt. Most nincs szükség pánikra, de a felelősök leváltására igen” – fogalmazott Fico arra utalva, hogy októberben hatvankilencen sérültek meg Szádalmásnál, miután egy szerelvény rátévedt egy másik gyorsvonat sínpárjára.

A miniszterelnök arra is utasította a közlekedési tárcát, hogy dolgozzon ki javaslatokat a balesetek megelőzésére, és gondoskodjon a sérültek kárpótlásáról. A tervek szerint erről szerdán adnak részletes tájékoztatást.

Az ellenzék eközben élesen bírálta a kormányt. Veronika Remišová, a Slovensko–Za ľudí képviselője szerint a vasút alulfinanszírozottsága az egyik fő oka a baleseteknek, és a vezetés hibái is hozzájárulnak a problémákhoz.

„Nem normális, hogy miközben sorra történnek a balesetek, a távozó vasúti vezérigazgatónak 49 ezer eurós végkielégítést fizetnek ki” – mondta Remišová, aki Jozef Ráž miniszter távozását követeli.

Igor Matovič, a Slovensko mozgalom vezetője a miniszterelnök politikai felelősségét hangsúlyozta, és azt állította, hogy a mozdonyok egy része még mindig nincs felszerelve az ütközéseket megelőző Európai Vonatbefolyásoló Biztonsági Rendszerrel. Hasonló véleményt fogalmazott meg Ján Hargaš, a Progresszív Szlovákia képviselője is, aki szerint a tavaly több tízmillió euróért vásárolt új szerelvényekből is hiányzik ez a berendezés.