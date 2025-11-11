ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.1
usd:
333.72
bux:
106707.83
2025. november 11. kedd Márton
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Összetorlódott személyszállító vonatok a Pozsony megyei Bazin (Pezinok) állomásán, ahol az egyik szerelvény mozdonya a másik utolsó kocsijának ütközött 2025. november 9-én. A balesetnek nincsenek halálos áldozatai, de 79-en kórházi ellátásra szorultak. Robert Fico szlovák a vonatbaleset miatt a szlovák vasúttársaság (ZSSK) teljes vezetésének menesztését kérte Jozef Ráz közlekedési minisztertõl a pozsonyi kormánynajk az incidens miatt összehívott novembert 10-i rendkívüli ülésén.
Nyitókép: Michal Svítok, MTI/MTVA

Politikai hullámokat vet Szlovákiában a vasárnapi vonatbaleset

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Általános veszélyeztetés miatt indított eljárást a szlovák rendőrség a vasárnap este Bazin közelében történt súlyos vasúti baleset ügyében.

A pozsonyi kerületi nyomozók vizsgálják a körülményeket, miután összeütközött két személyszállító vonat a Pozsony–Zsolna vasútvonalon. A közlekedési miniszter felajánlotta a lemondását, de Robert Fico kormányfő nem fogadta el.

A baleset következtében 79 embert kellett kórházba szállítani, halálos áldozata nem volt a szerencsétlenségnek. Három utas súlyos mellkasi és hasi sérüléseket szenvedett, további hatvanan könnyebben sérültek meg. A vasúttársaság közlése szerint az egyik mozdonyvezető valószínűleg nem vette figyelembe a tilos jelzést, a mögötte érkező gyorsvonat vezetője pedig már nem tudta elkerülni az ütközést. Az ügyben büntetőeljárás indult, de az ütközés pontos körülményeinek vizsgálata még zajlik.

A vasúti szerencsétlenség miatt hétfőn rendkívüli ülést tartott a szlovák kormány. A tanácskozás után Robert Fico miniszterelnök közölte: felszólította Jozef Ráž közlekedési minisztert, hogy haladéktalanul váltsa le a Szlovák Vasúttársaság teljes vezetését. A kormányfő azt is elmondta, a tárcavezető felajánlotta lemondását, ám ő ezt nem fogadta el.

„Rövid időn belül ez a második vasúti szerencsétlenség, ráadásul a legmodernebb, legbiztonságosabb vasúti szakaszon történt. Most nincs szükség pánikra, de a felelősök leváltására igen” – fogalmazott Fico arra utalva, hogy októberben hatvankilencen sérültek meg Szádalmásnál, miután egy szerelvény rátévedt egy másik gyorsvonat sínpárjára.

A miniszterelnök arra is utasította a közlekedési tárcát, hogy dolgozzon ki javaslatokat a balesetek megelőzésére, és gondoskodjon a sérültek kárpótlásáról. A tervek szerint erről szerdán adnak részletes tájékoztatást.

Az ellenzék eközben élesen bírálta a kormányt. Veronika Remišová, a Slovensko–Za ľudí képviselője szerint a vasút alulfinanszírozottsága az egyik fő oka a baleseteknek, és a vezetés hibái is hozzájárulnak a problémákhoz.

„Nem normális, hogy miközben sorra történnek a balesetek, a távozó vasúti vezérigazgatónak 49 ezer eurós végkielégítést fizetnek ki” – mondta Remišová, aki Jozef Ráž miniszter távozását követeli.

Igor Matovič, a Slovensko mozgalom vezetője a miniszterelnök politikai felelősségét hangsúlyozta, és azt állította, hogy a mozdonyok egy része még mindig nincs felszerelve az ütközéseket megelőző Európai Vonatbefolyásoló Biztonsági Rendszerrel. Hasonló véleményt fogalmazott meg Ján Hargaš, a Progresszív Szlovákia képviselője is, aki szerint a tavaly több tízmillió euróért vásárolt új szerelvényekből is hiányzik ez a berendezés.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Politikai hullámokat vet Szlovákiában a vasárnapi vonatbaleset

szlovákia

vonatbaleset

vasúti szerencsétlenség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagy Márton bejelentette a 14. havi nyugdíj ütemezését és a megemelt hiánycélokat

Nagy Márton bejelentette a 14. havi nyugdíj ütemezését és a megemelt hiánycélokat

A tervezettnél rosszabb makrogazdasági pálya (alacsonyabb GDP-növekedés és magasabb infláció), valamint az új gazdaságpolitikai intézkedések miatt a kormány 5 százalékra emeli az idei és jövő évi hiánycélt is – árulta el egy háttérbeszélgetésen Nagy Márton, aki részletezte azt a kormányzati szándékot is, hogy a jövő év elején a nyugdíjasok a 14. havi nyugdíj egy heti részletét kaphatják kézhez. Beszélt a banki extraprofitadó emelésének lehetőségéről is és arról, hogy mikor nem marad mozgatható tartalék a költségvetésben.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki járt jobban Donald Trump és Orbán Viktor alkujában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.11. kedd, 18:00
Orbán Balázs
a miniszterelnök politikai igazgatója, az MCC kuratóriumának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lánszki Regő: ezek most az építőipar legnagyobb kihívásai a kormány szerint

Lánszki Regő: ezek most az építőipar legnagyobb kihívásai a kormány szerint

A magyar építőipar importkitettségének csökkentése, a szabályozás további egyszerűsítése és a lakásépítések ösztönzése a jogalkotó legfontosabb feladata, mondta el a Portfolio Future of Construction 2025 konferencia első előadója, Lánszki Regő, Országos főépítész és az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss hírek jöttek a MOL Bubiról: új bérlettípust vezetnek be, de vajon meddig használhatjuk?

Friss hírek jöttek a MOL Bubiról: új bérlettípust vezetnek be, de vajon meddig használhatjuk?

A jelenleg elérhető MOL Bubi-bérletek november 22-ig vásárolhatók meg, ezt követően a legkedvezőbben egy új konstrukcióval, az 500 forintos téli Bubi-bérlettel használhatók a kerékpárok.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US Senate passes funding bill as historic shutdown nears likely end

US Senate passes funding bill as historic shutdown nears likely end

It will need to be approved by the House and then signed into law by the president before the government can reopen.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 10. 07:39
Szlovákia Ukrajna felé kacsingat
2025. november 7. 16:09
Áll a bál a szlovákiai barnamedve-kilövések körül
×
×
×
×