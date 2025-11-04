ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 4. kedd
Az orosz védelmi minisztérium 2025. október 31-én közreadott videójáról készített képen orosz harckocsi úton tûzelõállása felé, hogy az ukrán állásokat lõje egy nem megnevezett kelet-ukrajnai helyen.
Nyitókép: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium

Katonáikat legyilkoló orosz parancsnokokról beszél egy helyi sajtótermék

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Orosz tisztek büntetlenül gyilkolják a saját katonáikat és veszik el a pénzüket – ezt állítja egy magát függetlennek nevező orosz médium, amely egy listát adott ki a kínzásokat, rablásokat és öngyilkos akciókat parancsba adó tisztekről.

„Lenullázás” – az orosz katonai szleng azt takarja, amikor az állomány tagjait mindenféle jogi eljárás nélkül megölik, vagy akár fegyver nélkül küldik ki a „húsdarálóba”.

A gyakorlatról egy orosz nem kormánypárti médium, a Vjorsztka tudósít, egy széleskörű nyomozás eredményeként. A Vjorsztkát részben olvasói, részben nemzetközi adományok, többek között a német kormányhoz kötődő JX Alap – az emigrációban dolgozni kényszerült újságírókat támogató szervezet finanszírozza.

A portál 101 orosz frontparancsnok arcképes és névvel ellátott adatbázisát hozta létre, idézett tanúvallomásokkal – amelyek arra utalnak, hogy az elöljárók – köztük többen az Oroszország hőse érdemrenddel kitüntetettek – megölték vagy megölették saját embereiket.

A Vjorsztka szerint 79 esetben független forrásból is megerősítették a „lenullázásokat”. Továbbá

a parancsmegtagadó, vagy éppenséggel részeg katonákat már az ukrajnai invázió kezdetétől fogva esetenként lelőtték. 2025-től „szofisztikáltabbak lettek a kínzások és kivégzések.”

A kiváltóok egyre inkább az, hogy az állomány ellenségesen viszonyul a parancsnokhoz és hogy nem hajlandó az elöljáróknak úgymond „jutalékot vagy adományt” fizetni – írja.

„A kiscsávót a szakaszomból agyonverték – a padlóhoz verték a fejét – csak azért, mert egy katonai küldetés után vodkát ivott. Szóval, egy hónapig ültünk a frontvonalban kapcsolat, élelem nélkül, szinte minden emberünk 200-as vagy 300-as lett” – ezek jelentik zsargonban a halottakat és sebesülteket – vallotta egy katona. „Pocsolyából ittuk a vizet, vízben és ürülékben aludtunk. És amikor visszavontak pihenőre, az összes felnőtt fickó ivott egy kicsit, minket kölyköket meg elkezdtek szekálni” – mesélte társa halálának körülményeiről.

A Kurgán hívójelű harcos szerint a Kemer és Dudka fedőnevű parancsnokok a betonpadlóba verték a fejét, majd kidobták egy gödörbe. Aztán szólt Cápa, hogy agyon kell lőni. A Vjorsztka meg is nevezi Cápát, avagy Akulát, a 90. harckocsizó hadtest 80. rohamszázadának 34 éves parancsnokát, ahogy másokat is.

A rohamszázadba volt elítéltek vagy megfenyítettek kerülnek be – magyarázta Kurgán, aki, sebesülése nyomán elérte, hogy leszereljék és így kész beszélni a „lenullázókról”.

A Vjorsztka szerint a frontkatonák félnek panaszt emelni, mert attól tartanak, hogy őket is „lenullázzák”.

A gyakorlatba nemcsak az önkényes kivégzések és kínzások, de az is beletartozik, hogy a katonát golyóálló mellény, vagy fegyver nélkül küldik ostromra, amelynek során szinte bizonyosan megölik. Ezt praktizálja a donyecki szeparatista Vosztok zászlóaljból kinőtt 114. önálló gépesített lövészdandár. A portál forrásai szerint a dandárparancsnok, Igor Isztratyij, avagy Szaíd, az Oroszország hőse kitüntetettje – azt vallja, hogy az ilyen misszióra küldött katona „maga szerezze meg magának, ami kell”. Az ilyen katonák másik funkciója az, hogy „világítótornyok” legyenek – magukra irányítsák az ellenség tüzét és felfedjék a pozícióját.

Az egyik zászlóalj a rohamban visszaforduló katonákat mesterlövészekkel lövette le – 2023-ban 20, egy évvel később 40 embert – mondta egy harcos, amit mások nem erősítettek meg. Más egységek drónokkal pusztították a saját embereiket.

Az egyik túlélő szerint négy fegyverrel és darabonként 120 tölténnyel mentek tankok ellen egy bevetésen. 47 emberből 3 perc múltán már csak öt volt életben.

A parancsnokok kegyetlenkedésének egyik leggyakoribb indítéka nem az, hogy pszichopaták lennének, hanem a pénz. Kenőpénzt kérnek, hogy ne küldjenek valakit csatába, vagy egyszerűen átutalják a pénzt a kártyájukról maguknak. A sebesülés utáni prémium megosztását követelik. Aki nem adja ki a kártyája pin-kódját, lenullázzák – írja a Vjorsztka.

Nyitókép: Az orosz védelmi minisztérium 2025. október 31-én közreadott videójáról készített képen egy orosz harckocsi Ukrajnában.

Katonáikat legyilkoló orosz parancsnokokról beszél egy helyi sajtótermék

oroszország

ukrajna

tudósítóink

orosz hadsereg

