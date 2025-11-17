ARÉNA - PODCASTOK
Angry bear against the backdrop of the Russian flag
Nyitókép: Getty Images / Figura13

Moszkva szerint terrorista a volt orosz kormányfő

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az orosz pénzügyi felügyelet feltette Mihail Kaszjanov volt orosz miniszterelnököt és Szergej Gurijev közgazdászt a szélsőséges tevékenységben vagy terrorizmusban érintett szervezetek és magánszemélyek listájára.

A listán szereplő személyek pénzeszközeit a vonatkozó törvényeknek megfelelően a bankok befagyasztják, és felfüggesztik a számukra nyújtott szolgáltatásokat.

Kaszjanov és Gurijev emigrációban él. Októberben Mihail Hodorkovszkijjal, a Yukos olajtársaság volt vezetőjével és másokkal egyetemben vádat emeltek ellenük

a hatalom megragadására tett kísérlet és terrorista közösség szervezése ügyében folyó egyik büntetőeljárásban.

A volt kormányfő és a közgazdász részt vett a nemkívánatosnak nyilvánított Oroszországi Háborúellenes Bizottság tevékenységében, amelynek célja az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) szerint "a hatalom erőszakos megragadása és az alkotmányos rend megváltoztatása az Oroszországi Föderációban".

