Moszkva szerint terrorista a volt orosz kormányfő

A listán szereplő személyek pénzeszközeit a vonatkozó törvényeknek megfelelően a bankok befagyasztják, és felfüggesztik a számukra nyújtott szolgáltatásokat.

Kaszjanov és Gurijev emigrációban él. Októberben Mihail Hodorkovszkijjal, a Yukos olajtársaság volt vezetőjével és másokkal egyetemben vádat emeltek ellenük

a hatalom megragadására tett kísérlet és terrorista közösség szervezése ügyében folyó egyik büntetőeljárásban.

A volt kormányfő és a közgazdász részt vett a nemkívánatosnak nyilvánított Oroszországi Háborúellenes Bizottság tevékenységében, amelynek célja az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) szerint "a hatalom erőszakos megragadása és az alkotmányos rend megváltoztatása az Oroszországi Föderációban".