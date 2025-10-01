ARÉNA - PODCASTOK
Petr Pavel nyugalmazott tábornok, a NATO Katonai Bizottságának volt elnöke, független elnökjelölt nyilatkozik prágai kampányközpontjában 2023. január 14-én, a cseh elnökválasztás első fordulójának második napján. Pavel a legtöbb szavazatot kapta, így bejutott a második fordulóba.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Oroszellenes tévébeszéddel állt elő a cseh államfő a választás előtt néhány nappal

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Petr Pavel: Csehországnak olyan kormány kell, amely nem teszi kiszolgáltatottá Oroszországnak.

„A hét végi csehországi parlamenti választásokon sok minden forog kockán a romló nemzetközi biztonsági helyzet miatt” – jelentette ki Petr Pavel cseh köztársasági elnök, aki szerint Csehországnak olyan kormányra van szüksége, amely garantálja az ország biztonságát, és nem hagyja kiszolgáltatva Oroszországnak. Pavel kedden este intézett beszédét a fő cseh televíziós csatornák és a Cseh Rádió is közvetítettek.

Petr Pavel cseh köztársasági elnök ötperces beszédében a voksolás fontosságára hívta fel az emberek figyelmét. „Olyan kormány kell, amely megvédi szuverenitásunkat a demokratikus országok közösségében, és nem hagy minket kiszolgáltatva Oroszországnak és annak a törekvésének, hogy visszaállítsa befolyását Közép- és Kelet-Európában. Ez alapvetően érintené szabadságunkat, biztonságunkat és gazdasági jólétünket” – hangsúlyozta.

Az államfő határozottan visszautasította egyes politikusok szavait, miszerint az idei választásoknak a rendszer megváltoztatását kellene eredményezniük. Emlékeztetett, hogy a Cseh Köztársaság demokratikus rendszere az alkotmányban van rögzítve, és aki azt állítja, hogy ezt a választások után meg kellene szüntetni, az megveti a demokráciát és a cseh alkotmányt.

Az elnök biztosította az embereket, hogy a választások eredményeivel összefüggésben tiszteletben fogja tartani az állampolgárok akaratát, és összhangban fog eljárni az alkotmánnyal. Úgy fogalmazott, arra törekszik, hogy stabil és kompetens kormány jöjjön létre, és a jövőbeni miniszterelnököt arra fogja ösztönözni, hogy ne engedje Csehország biztonságának veszélyeztetését.

Petr Pavel felszólította az embereket, hogy menjenek el szavazni. „Egyesek talán úgy érzik, hogy nincs kire voksolni, mert minden lehetőségnél akad valami vagy valaki, ami zavarja őket. A világ azonban nem tökéletes, és nem várhatjuk el, hogy létezzen olyan politikai párt vagy politikus, akikminden elképzelésünknek megfelel. Ha nem mennek el szavazni, önként belenyugszanak abba, hogy mások döntenek önök helyett és önökről” – hangsúlyozta beszédében a cseh elnök.

A választásokról a legfőbb tudnivalók:

  • e héten pénteken és szombaton tartják meg a képviselőházi, azaz a parlamenti alsóházi választásokat
  • a 200 képviselői mandátumért 26 párt, mozgalom és koalíció indít jelölteket
  • országos választási listák nincsenek, csak regionálisak, a pártok 13 régióban és Prágában állíthatnak saját jelölteket
  • a választási rendszer arányos, a bejutási küszöb öt százalék
  • esélyek: a legutóbbi felmérések szerint a választások nagy esélyese az Andrej Babiš volt kormányfő vezette ellenzéki ANO mozgalom. A felmérések és a sajtó 6-7 párt bejutását valószínűsítik. A választói részvételt 66 százalék körül várják.

A voksolás eredményeit szombat estére ígéri a Cseh Statisztikai Hivatal.

