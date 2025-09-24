Plágiumbotrányba keveredett a titkosszolgálat igazgatója Szlovákiában

Pavol Gašpar 2011-ben szerezte diplomáját a pozsonyi Páneurópai Főiskola jogi karán. A Sme napilap plágiumellenőrző szoftverrel elemezte a szakdolgozatot, és kiderült, hogy négy forrásból terjedelmes szövegrészleteket emelt át szó szerint, ezek a dolgozat kétharmadát teszik ki. Két forrást pedig egyáltalán nem tüntetett fel. A fennmaradó részeknél sem biztos, hogy saját szövegéről van szó, a munka ugyanis kizárólag általános, elméleti jellegű, saját kutatás nélkül.

A Sme szerint Gašpar munkája rendszertelenül hivatkozik a forrásokra, és más szerzők gondolatait a sajátjaként tünteti fel.

Az irodalomjegyzékben ugyan 18 mű szerepel, ezek jelentős részére azonban a szövegben nincs utalás, mintha csak a terjedelem növelése miatt került volna bele.

A Szlovák Információs Szolgálat igazgatója mindezt tagadja, és azt állítja, hogy diplomamunkájával minden rendben van, hiszen átment a bírálaton és a bizottsági védésen. Apja, Tibor Gašpar korábbi országos rendőrfőkapitány szerint a vádak figyelemelterelésnek számítanak, és az újságírók tudatosan ferdítik a tényeket. A kormányzó Smer képviselői is azt hangsúlyozzák, hogy a diplomamunkát az egyetem illetékes szervei elfogadták.

Az ellenzék azonban másképp látja. A Progresszív Szlovákia azonnali leváltását követeli. Michal Šimečka pártelnök szerint Gašpar biztonsági kockázatot jelent, hiszen a külföldi titkosszolgálatok nem bíznak meg benne. A plagizált diplomamunkával kapcsolatos hírre azzal reagált a mozgalom, hogy a titkosszolgálat igazgatója csúfot űz a tisztességes pedagógusokból és egyetemi hallgatókból.

A Szabadság és Szolidaritás szintén elfogadhatatlannak tartja, hogy Pavol Gašpar továbbra is a SIS élén maradjon. Mária Kolíková alelnök szerint a botrány megrengeti a titkosszolgálat iránti bizalmat belföldön és külföldön egyaránt. Hangsúlyozta, hogy a szomszédban háború zajlik, miközben Szlovákia nem engedheti meg magának, hogy a titkosszolgálat vezetőjével kapcsolatban kétségek merüljenek fel.

A plágiumvád nem új jelenség a szlovák politikában: korábban Igor Matovič volt miniszterelnök, Andrej Danko, a parlement jelenlegi alelnöke és Branislav Gröhling volt oktatási miniszter szakdolgozata kapcsán is hasonló botrány tört ki. Most Pavol Gašpar neve került a sorba, akinek sorsa a politikai és társadalmi nyomás hatására a következő napokban dőlhet el.