Nyitókép: Unsplash.com

Plágiumbotrányba keveredett a titkosszolgálat igazgatója Szlovákiában

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Plágiumgyanúba keveredett a Szlovák Információs Szolgálat igazgatója, Pavol Gašpar. A Sme napilap vizsgálata szerint a titkosszolgálat vezetőjének korrupcióról szóló diplomamunkája nagyrészt más tanulmányokból és tankönyvekből átvett részekből áll. Az ellenzék a titkosszolgálat igazgatójának azonnali leváltását követeli, mert szerintük Gašpar biztonsági kockázatot jelent.

Pavol Gašpar 2011-ben szerezte diplomáját a pozsonyi Páneurópai Főiskola jogi karán. A Sme napilap plágiumellenőrző szoftverrel elemezte a szakdolgozatot, és kiderült, hogy négy forrásból terjedelmes szövegrészleteket emelt át szó szerint, ezek a dolgozat kétharmadát teszik ki. Két forrást pedig egyáltalán nem tüntetett fel. A fennmaradó részeknél sem biztos, hogy saját szövegéről van szó, a munka ugyanis kizárólag általános, elméleti jellegű, saját kutatás nélkül.

A Sme szerint Gašpar munkája rendszertelenül hivatkozik a forrásokra, és más szerzők gondolatait a sajátjaként tünteti fel.

Az irodalomjegyzékben ugyan 18 mű szerepel, ezek jelentős részére azonban a szövegben nincs utalás, mintha csak a terjedelem növelése miatt került volna bele.

A Szlovák Információs Szolgálat igazgatója mindezt tagadja, és azt állítja, hogy diplomamunkájával minden rendben van, hiszen átment a bírálaton és a bizottsági védésen. Apja, Tibor Gašpar korábbi országos rendőrfőkapitány szerint a vádak figyelemelterelésnek számítanak, és az újságírók tudatosan ferdítik a tényeket. A kormányzó Smer képviselői is azt hangsúlyozzák, hogy a diplomamunkát az egyetem illetékes szervei elfogadták.

Az ellenzék azonban másképp látja. A Progresszív Szlovákia azonnali leváltását követeli. Michal Šimečka pártelnök szerint Gašpar biztonsági kockázatot jelent, hiszen a külföldi titkosszolgálatok nem bíznak meg benne. A plagizált diplomamunkával kapcsolatos hírre azzal reagált a mozgalom, hogy a titkosszolgálat igazgatója csúfot űz a tisztességes pedagógusokból és egyetemi hallgatókból.

A Szabadság és Szolidaritás szintén elfogadhatatlannak tartja, hogy Pavol Gašpar továbbra is a SIS élén maradjon. Mária Kolíková alelnök szerint a botrány megrengeti a titkosszolgálat iránti bizalmat belföldön és külföldön egyaránt. Hangsúlyozta, hogy a szomszédban háború zajlik, miközben Szlovákia nem engedheti meg magának, hogy a titkosszolgálat vezetőjével kapcsolatban kétségek merüljenek fel.

A plágiumvád nem új jelenség a szlovák politikában: korábban Igor Matovič volt miniszterelnök, Andrej Danko, a parlement jelenlegi alelnöke és Branislav Gröhling volt oktatási miniszter szakdolgozata kapcsán is hasonló botrány tört ki. Most Pavol Gašpar neve került a sorba, akinek sorsa a politikai és társadalmi nyomás hatására a következő napokban dőlhet el.

A francia vagyonadó bukása – politikai álom, egyben gazdasági rémálom

A francia vagyonadó bukása – politikai álom, egyben gazdasági rémálom

Hét Nobel-díjas közgazdász állt ki a vagyonadó mellett, a franciák 86 százaléka is támogatta azt, mégis elsüllyedt a terv. A kormány rájött, hogy a pénz nagy része kicsúszhat a kezéből, ha a milliárdosok adóoptimalizálnak vagy külföldre költöznek. Franciaország így újra bebizonyította, hogy a forradalmi retorika könnyű, a vagyonadó beszedése azonban nem az.
VIDEÓ
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
 
Teljesen lezárták az M1-es autópálya egyik oldalát

Teljesen lezárták az M1-es autópálya egyik oldalát

Baleset miatt teljes szélességében lezárták az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalát Mocsa térségében szerda délután - közölte a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.

Kettészakadt az ország: van, ahol még tombol a nyár, máshol már kabát kell

Kettészakadt az ország: van, ahol még tombol a nyár, máshol már kabát kell

Kedden 16 Celsius-fokos különbség alakult ki az ország leghidegebb és legmelegebb pontja között.

Typhoon Ragasa makes landfall in China after 17 killed in Taiwan

Typhoon Ragasa makes landfall in China after 17 killed in Taiwan

The typhoon has now hit southern China after leaving a trail of destruction across the region.

