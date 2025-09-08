ARÉNA
2025. szeptember 8. hétfő Adrienn, Mária
Businesswoman on blurred background voting using digital interface 3D rendering
Nyitókép: sdecoret/Getty Images

Csehországi választások: kevesebben akarnak levélben szavazni, mint várták

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Az október első hétvégéjén esedékes csehországi képviselőházi választásokon eddig 10 905 külföldön élő cseh állampolgár jelezte, hogy levélben kíván szavazni. Ez a szám a külügyminisztérium várakozásaihoz képest jóval alacsonyabb.

Szakértők szerint az alacsony érdeklődés oka lehet a folyamat bonyolultsága is. A levélszavazást már a választási programját pár napja bemutató Andrej Babiš ANO mozgalma sem ellenzi.

A cseh külügyminisztérium adatai szerint külföldön hosszú távon több mint 600 ezer cseh él. E szám alapján eredetileg mintegy 80 ezer választóra számítottak az októberi választásokon. Végül körülbelül 27 500-an iratkoztak fel a külföldi külképviseletek speciális választói névjegyzékébe, közülük pedig 10 905-en igényelték a levélszavazáshoz szükséges dokumentumokat. A cseh diaszpóra tagjai október 1-jéig személyesen is kérhetik még a pótiratokat.

A külügyminisztérium nem értékelte csalódásként az érdeklődők számát.

Arra számítanak, hogy egy másik részük személyesen is elmegy majd szavazni a nagykövetségekre. David Jágr cseh politológus emlékeztetett, hogy a levélszavazás bevezetéséről két évtizede folyt vita Csehországban. A csekélyebb érdeklődést szerinte az is magyarázhatja, hogy a folyamat bonyolult. A politológus hozzátette, hogy bár az ellenzéki ANO mozgalom tavaly még ellenezte a levélszavazásról szóló törvényt, most már külföldön is kampányol.

Andrej Babiš, a mozgalom vezetője múlt csütörtökön mutatta be választási programját. A mozgalom fő prioritásai között szerepel az olcsóbb energia, a megfizethető lakhatás, a működőképes egészségügy és a biztonság. Andrej Babiš hangsúlyozta, hogy minden ígéretet képesek teljesíteni, és megvan az azokhoz szükséges fedezet. A korábbi miniszterelnök elmondta,

le akarják rövidíteni a várólistákat az egészségügyi beavatkozásoknál, nagyobb hangsúlyt fektetnének a rákmegelőzésre, a gyógyszerellátásra és a mentális egészségre.

Emellett gyorsítani akarják az építési engedélyezési eljárásokat, a fiatalok és a kulcsfontosságú szakmát végzők számára pedig állami támogatást akarnak biztosítani a jelzáloghitelekhez.

Terveik között szerepel a nyugdíjak valorizációjának visszaállítása és a nyugdíjkorhatár 65 évben való rögzítése. A biztonság terén szigorú menekültügyi törvényt vezetnének be, amely a zéró tolerancia elvén alapul az illegális migrációval szemben. Andrej Babiš kiemelte, hogy az ANO mozgalommal Csehországot újra Európa legsikeresebb országai közé szeretnék emelni.

Az októberi képviselőházi választások előtt 4 héttel a választásokat az ANO nyerné 32-33 százalékos támogatottsággal, míg a három kormánykoalíciós párt Polgári Demokratikus Párt, TOP 09 párt és a KDU kereszténydemokrata párt koalíciója, a Spolu 21 százalékot kapna. A kormánykoalíció másik tagja, a Polgármesterek és Függetlenek párt önállóan indul, s támogatottsága jelenleg 11 százalékos.

