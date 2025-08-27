ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.11
usd:
342.64
bux:
104425.42
2025. augusztus 27. szerda Gáspár
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash.com

Franciaország a csőd szélén, történelmi lépésre készülnek

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Franciaország több mint 3 ezermilliárd eurós államadóssága a válság szélére sodorta a második legnagyobb eurózónás gazdaságot, ezért lehet, hogy a Nemzetközi Valutaalaphoz kell fordulniuk segítségért, amire még sosem volt példa.

Eric Lombard francia pénzügyminiszter a héten nyíltan elismerte: nem zárható ki, hogy Franciaország kénytelen lesz a Nemzetközi Valutaalaphoz fordulni. Mint fogalmazott, „ez egy olyan kockázat, amely előttünk áll, és amelyet el kellene kerülnünk – de nem tudom azt mondani, hogy nem létezik.”

A francia kormány az összeomlás szélén áll – a politikai feszültség azóta fokozódik, hogy François Bayrou miniszterelnök – elődje, Michel Barnier bukása után – szintén bizalmi szavazást kért a parlamentben. Bayrou a költségvetési hiány lefaragását ígérte úgy, hogy a GDP másfél százalékának megfelelő összeget akar megtakarítani.

Az ellenzék azonban már jelezte: szeptember 8-án leszavazza a kormányt.

A francia költségvetési deficit olyan nagy, hogy az idén már elérheti a GDP 5,4 százalékát, az államadósság pedig 3,3 billió euró.

Bayrou megjegyzése a bizalmi szavazásról és a lehetséges IMF-mentőcsomagról borítélkolható piaci reakciót váltott ki.

A harmincéves lejáratú francia államkötvények hozama tizennégy éves csúcsra, 4,42 százalékra emelkedett, a tízéves papírok szintén megugrottak. Elemzők szerint a politikai patthelyzet és a bizonytalanság csak tovább növeli a francia állam hitelfelvételi költségeit.

Franciaország adósságállománya a GDP 116 százalékát is meghaladhatja az idén – magasabb, mint Nagy-Britanniáé, ahol a várakozások szerint 104 százalék körül mozog majd a szám. Ennek ellenére Párizs egyelőre alacsonyabb kamattal tud hitelt felvenni, mint London.

A befektetők azonban gyorsan reagáltak: a párizsi tőzsde vezető bankjai, köztük a BNP Paribas és a Société Générale részvényei öt-hat százalékos eséssel zártak. A CAC40 tőzsdeindex két nap alatt közel három százalékot veszített értékéből.

A miniszterelnök most ugyanazzal a gonddal küzd, amibe már beletört elődje, a kimért és nyugalmat sugárzó Michel Barnier, volt EU-biztos és brexit-tárgyaló bicskája. Az ő költségvetési takarékossági terveit is hevesen támadják, ami elemzők szerint politikai patthelyzethez vezetett Franciaországban.

Közgazdászok szerint Bayrou lépése, azaz a bizalmi szavazás kiírása könnyen a bukásához, vagy akár új választásokhoz is vezethet.

Ugyan jöhet egy új kormány, de egy dolog biztosnak látszik: Franciaország költségvetési hiánya jóval a stabilizációhoz szükséges szint fölött marad, miközben a befektetők egyre idegesebben figyelik az eseményeket.

Kezdőlap    Tudósítóink    Franciaország a csőd szélén, történelmi lépésre készülnek

franciaország

imf

nemzetközi valutaalap

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző az Otthon Start újragombolásáról: a tartozáselengedésben és az önerőben nagy segítséget kaphatnak a családok

Elemző az Otthon Start újragombolásáról: a tartozáselengedésben és az önerőben nagy segítséget kaphatnak a családok

A rendeletmódosítással át lehet térni egyik otthonteremtési támogatási formáról a másikra, így például második gyermek születése után a gyermekenkénti tízmilliós tartozáselengedés azok számára is biztosított lesz, akik eredetileg az Otthon Startban gondolkodtak – mondta az InfoRádióban Palkó István. A Portfolio elemzője hozzátette: kedvező jegybanki döntés esetén a jövőben 20 helyett egységesen 10 százalékos önerővel vehetik igénybe a programot a szülők.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A filmkészítés olyan, mint egy expedíció. Hábermann Jenő, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.27. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gyengül a forint

Gyengül a forint

Kedd délelőtt a dollár jelentősen erősödött az euróval szemben, 3 hetes csúcsot döntött meg az amerikai fizetőeszköz. A forint-dollár kurzus a 342-es szintnél jár, az euró pedig 397-nél.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Veszélyben Ukrajna szíve? Orosz csapatok betörtek a kulcsfontosságú régióba

Veszélyben Ukrajna szíve? Orosz csapatok betörtek a kulcsfontosságú régióba

Az orosz hadsereg átlépte a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk régió határát szerdán.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Denmark summons top US diplomat over alleged Greenland influence operation

Denmark summons top US diplomat over alleged Greenland influence operation

The aim was reportedly to infiltrate Greenland's society and promote its secession from Denmark.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 26. 21:06
Eutanázia, abortusz: liberális állásponton a csehországi többség
2025. augusztus 26. 20:30
A cseh lőszer-kezdeményezés ötszörösével csökkentette az orosz tüzérségi fölényt
×
×
×
×