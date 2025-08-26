ARÉNA
2025. augusztus 26. kedd
end of life and palliative care
Nyitókép: sittithat tangwitthayaphum/Getty Images

Eutanázia, abortusz: liberális állásponton a csehországi többség

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A csehek többsége támogatja az eutanáziát, az abortusz betiltását pedig csak elenyésző kisebbség akarja – derült ki a CVVM közvélemény-kutató intézet felméréséből, amely a társadalom vitatott etikai és jogi kérdésekhez való viszonyát vizsgálta.

A felmérésben részt vevő 1712 válaszadót egyebek mellett arról kérdezték, milyen véleményük van az abortuszról, az eutanáziáról és a prostitúcióról. A kutatásból kiderült, hogy a megkérdezettek 84 százaléka úgy gondolja, a nőnek teljes joga van eldönteni, hogy elvetesse-e a magzatát. A cseh lakosság tizede szerint az abortuszt csak az anya és a gyermek egészségügyi, illetve szociális körülményeinek figyelembevételével kellene engedélyezni – állapította meg a kutatás. Mindössze egy százalék véli úgy, hogy az abortuszt teljesen be kellene tiltani.

Az összehasonlítások szerint a nők statisztikailag szignifikánsan gyakrabban támogatják a teljes döntési jogot az abortusz kérdésében. A másik fontos tényező, amely összefügg a vélemények megoszlásával, a vallási hovatartozás – közölte a CVVM. A kutatás szerint a római katolikus vallású válaszadók ritkábban támogatják a nők teljes döntési jogát, mint azok, akik nem tartják magukat vallásosnak.

Az eutanáziával kapcsolatban a csehek 41 százaléka mondta azt, hogy „határozottan egyetért”, további kétötödük pedig „inkább egyetért”. Ellenkező véleményen a válaszadók 15 százaléka van. „Ezt a jogot leginkább a 30– 39 éves korosztály támogatja, míg a legidősebb, 65 év feletti válaszadók mutatják a legnagyobb fokú elutasítást” – tették hozzá a kutatás szervezői. Hangsúlyozták, hogy akik liberálisabban állnak az abortuszhoz, azok az eutanázia kérdésében is nagyobb arányban támogatók. „Azok, akik szerint a nőnek önállóan kell döntenie az abortuszról, az esetek 86 százalékában az eutanázia jogi szabályozásával is egyetértenek” – írták a szerzők.

A kutatás foglalkozott a prostitúció kérdésével is. A válaszadóknak azt kellett megjelölniük, melyik állítással értenek leginkább egyet a prostitúció jogi szabályozását illetően Csehországban. A vélemények ebben a témában a kutatók szerint erősen megoszlanak. A megkérdezettek kétötöde szerint a prostitúciót nem szükséges törvényben szabályozni, elegendő, hogy a törvény a hozzá kapcsolódó bűncselekményeket bünteti. Több mint egyharmaduk úgy gondolja, a prostitúciót törvényesen engedélyezni kellene, és mint szakmát kellene szabályozni. A nők csaknem egyhatoda szerint a szexuális szolgáltatások pénzért történő nyújtását be kellene tiltani, míg a férfi válaszadók körében ez az arány alig hat százalék. Korosztályonként is eltérnek a vélemények. A fiatalabbak inkább a prostitúció betiltása vagy korlátozása mellett állnak, az idősebbek viszont hajlamosabbak az engedélyezésére, vagy összességében nem látják szükségét a jogi szabályozásnak.

