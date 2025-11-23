ARÉNA - PODCASTOK
383.76
333.2
107255.57
2025. november 23. vasárnap
end of life and palliative care
Nyitókép: sittithat tangwitthayaphum/Getty Images

A kegyes halálról tartanak népszavazást a szomszédunkban

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az önkéntes eutanázia bevezetéséről tartanak népszavazást Szlovéniában vasárnap.

A szlovén parlament júliusban fogadta el az önkéntes eutanáziáról szóló törvényt, azt követően, hogy a szlovének 54,86 százaléka egy évvel korábban véleménynyilvánító, vagyis nem kötelező érvényű népszavazás keretében már támogatta a kezdeményezést.

Az önkéntes eutanáziáról szóló törvény lehetővé teszi, hogy az önálló, tájékozott döntés meghozatalára képes felnőttek a halálba segítés mellett döntsenek, ha állapotuk nem javul, és elviselhetetlen fájdalmat vagy pszichés stresszt szenvednek el, vagy mindkettőt.

Az eljárás többféle biztosítékot is tartalmaz.

A betegeknek kétszer kell majd kifejezniük szándékukat orvosuknak,

mielőtt hivatalos kérelmet nyújtanak be, amelyet az orvos saját véleményével együtt továbbít egy külön bizottságnak. A bizottság egy független orvost jelöl ki a kérelmező állapotának felmérésére, valamint egy pszichiátert a kérelmező döntésképességének értékelésére. A betegeknek maguknak kell lenyelniük vagy beadniuk az életüknek véget vető törvényes szert, és az egészségügyi dolgozóknak lehetőségük lesz arra, hogy megtagadják a halálba segítésben való részvételt.

Az eutanáziával egyet nem értők a törvény elfogadását követően több mint 40 ezer aláírás összegyűjtésével kezdeményezték a népszavazás megismétlését. A konzervatív ellenzék azzal érvel, hogy a palliatív ellátáson kellene javítani. A törvény elfogadását a katolikus egyház is ellenzi. A Robert Golob vezette kormány viszont támogatja az önkéntes eutanázia bevezetését, mert az szerintük lehetőséget ad arra, hogy a gyógyíthatatlan betegek méltósággal haljanak meg, és önmaguk döntsenek arról, hogyan és mikor akarnak véget vetni a szenvedésüknek.

A törvényt nem vezetik be, ha legalább 20 százalékos részvételi arány mellett a népszavazáson résztvevők többsége ellene szavaz.

Európában ezekben az országokban engedélyezett ma az eutanázia:

  • Hollandia
  • Belgium
  • Spanyolország
  • Luxemburg

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

