Nyitókép: the-bell.hotels-essex.com

Dühöngenek a britek: egyre több illegális migráns üdül a szállodákban

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Miközben Nagy-Britannia-szerte folytatódtak a nyáron a tüntetések a menekültstátuszért folyamodó migránsok szállodai elhelyezése ellen, kijött egy új statisztika. Eszerint az új kormány alatt nyolc százalékkal többen kerültek ilyen szállodákba, ami heves indulatokat kelt.

A brit belügyminisztérium, a Home Office adatai szerint csökkent a szigetországba történő összesített migráció, mivel jóval kevesebb munkavállalási engedélyt adnak ki. A magukat ellátni és a borsos vízumdíjakat kifizetni képes, legális migránsok – a dolgozók és családtagok – visszaszorítása mellett azonban rekordszámú illegális migráns érkezett brit földre, akik aztán menedékjogért folyamodva próbálnak az országban maradni. Az elbírálás idejére egyre több ilyen érkezőt helyeznek el szállodákban, ami tömeges tüntetéseket robbantott ki, miközben az ellentüntetők rasszizmussal és náci szimpátiával vádolták meg a tiltakozókat.

A brit belügyi adatok szerint tavaly

júniusban 29,5 ezer, idén júniusban már 32 ezer menedékkérőt helyeztek el brit hotelekben, ami az összes menedékkérő 30 százalékát teszi ki.

A tavaly hatalomra került Munkáspárt úgy próbálja definiálni a kérdést, hogy megígérte: megszünteti azt a költséges gyakorlatot, hogy szállodákba küldjék a menedékkérők egy részét. Becslések szerint a szállodai elhelyezés hatszor drágább, mint más megoldások.

Az ellenük tüntető lakosokat azonban valójában nem ez, hanem a puszta jelenlétük idegesíti. Annak nyomán, hogy néhány menedékkérőt kiskorúak szexuális zaklatásával és nemi erőszakkal vádoltak meg. Mindez dühös, a gyerekek és nők biztonságáért tüntető tömegeket vitt a szállodák elé.

Ezt követte az elmúlt napokban egy olyan, precedens értékű bírósági döntés, amely szerint Epping Forest önkormányzata megtilthatja, hogy az elhíresült Bell Hotelben menedékkérőket szállásoljanak el (ennek a szállónak két lakóját vádolták meg szexuális bűncselekményekkel). A döntés nyomán más önkormányzatok is mérlegelik, hogy hasonló jogi lépéseket tegyenek.

A kialakult helyzetben nem sok szimpátia nyilvánul meg azok iránt, akik valóban háborús övezetekből, az életüket féltve menekültek el, mivel őket összemossák azokkal a migránsokkal, akik – embercsempész bandák közösségi médiás reklámjai által fellelkesítve – illegálisan érkeztek csónakokon, majd menedékjogért folyamodtak, pedig ezek az összes kérvényező körülbelül 40 százalékát teszik ki.

A brit és Szent György-keresztes zászlókat lengető angol lakosok haragját tovább tüzeli majd egy másik adat: a Munkáspárt egyéves kormányzása alatt a tavalyi 97 ezerről rekordmagasságba, 111 ezerre szökött a menedékkérők száma a szigetországban, ami 14 százalékos növekedés. A statisztikából az is kiderült, hogy a brit önkormányzatok 91 százaléka szállásol el mendékkérőket és hogy több a kérvény, mint az elbírált ügy, azaz a rendszer nem tud lépést tartani az érkezők számával.

