ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.31
usd:
335.52
bux:
103179.18
2025. szeptember 8. hétfő Adrienn, Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Twitter / Frontex

Egyre több helyen lesz szögesdrótkerítés Görögországban is az illegális bevándorlók miatt

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
ELŐZMÉNYEK

A Migrációkutató Intézet elemzése szerint ismét fokozódik a migrációs nyomás Görögországon. A görög és a török parti őrség egyre több, főként iraki és afgán irreguláris migránst tartóztat fel. Az InfoRádió Dócza Edith Krisztinát, a Migrációkutató Intézet vezető elemzőjét kérdezte.

Június 15-e és július 15-e között 113 százalékkal nőtt az irreguláris forgalom az Égei-tengeren, ez plusz teher a görög, illetve a török parti őrség számára, hiszen az ő feladatuk a Görögországba irányuló illegális bevándorlás megállítása - mondta Dócza Edith Krisztina.

Jó hír ugyanakkor, hogy a Frontex adatai szerint januártól júliusig csökkenés látszik a kelet-mediterrán útvonalon, ez mínusz 16 százalék az előző év adataihoz képest - tette hozzá a Migrációkutató Intézet vezető elemzője. Idén az év első felében több mint 26 ezren használták ezt az útvonalat, főként afgánok, egyiptomiak és szudániak, de nagy számban vannak köztük irakiak és irániak is.

A görög kormány az elmúlt hónapokban szigorította migrációs politikáját.

Ezzel kapcsolatban az elemző kiemelte, hogy június végén Athén bejelentette, fokozza jelenlétét Líbia felségvizeinek közelében. "Ennek az a célja, hogy elrettentse a migránsokat attól, hogy a görög partok felé vegyék az irányt. A következő lépcsőfokra július 14-én kerül sor, amikor három hónapra felfüggesztették az Észak-Afrikából hajón érkező menedékkérők kérelmeinek az elbírálását, végül pedig most szeptember 3-án fogadott el egy új törvényjavaslatot a görög parlament, ami azt irányozza elő, hogy minden olyan irreguláris bevándorló, aki nem kapott menekültstátuszt, de az országban marad, ezzel egy bűncselekményt követ el."

A törvényjavaslatról fontos megjegyezni, hogy az elutasított menedékkérőknek 14 napjuk van arra, hogy elhagyják Görögországot - mondta Dócza Edith Krisztina.

Ha ezt az időszakot túllépik, 2-5 évig terjedő börtönbüntetésre számíthatnak. Kiszabható rájuk továbbá a pénzbírság is. Az illegális belépésért nagyjából 10 ezer eurós csekket kaphatnak a bevándorlók,

ha pedig újból belépnek Görögországba illegálisan, akkor ez az összeg akár 30 ezer euróra is emelkedhet.

A törvényjavaslat előirányozza azt is, hogy hosszabb távon is fogva tarthatók a bevándorlók, vagyis 18-ról 24 hónapra emelték a bevándorlóknak az őrizetbe vételének a maximális idejét - hangsúlyozta az elemző. Görögország további szigorításokat is tervez, például a miniszterelnök bejelentette, hogy 2026-ra több mint 100 kilométerrel fogják meghosszabbítani a török határon húzódó szögesdrót kerítést, ehhez a török tartományok is hozzájárulnak.

Törökországból is érkeznek pozitív hírek a migrációval összefüggésben. Erről az elemző elmondta: a tavaszi időszakban még megközelítőleg 1500-an tértek vissza naponta Törökországból Szíriába, ez a szám a nyár folyamán viszont már 2500-ra emelkedett. "Törökország abban bízik, hogy a következő időszakban véget fognak érni a mezőgazdasághoz, illetve a turizmushoz kötődő szezonmunkák, így ez fokozhatja a szírek hazavándorlását."

Szíria esetében azért indult meg ez a nagy hazavándorlási hullám, mert 2024 decemberében megdöntötték Bassár el-Aszad szíriai elnök hatalmát a felkelők, és ezáltal egy új irányvonal indult meg Szíriában. Tavaly még közel 3,5 milliós szír menekültközösség élt Törökországban, mostanra a számuk már lecsökkent két és fél millióra - hangsúlyozta az elemző.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Egyre több helyen lesz szögesdrótkerítés Görögországban is az illegális bevándorlók miatt

migráció

törökország

görögország

migrációkutató intézet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Elemző Kötcséről: Magyar Péter egybentartaná a táborát, de ráéghet az adóemelési ügy

Elemző Kötcséről: Magyar Péter egybentartaná a táborát, de ráéghet az adóemelési ügy

Orbán Viktor és Magyar Péter is a saját táborát szeretné egyben tartani, ezért a maguk szempontjából mindketten logikusan beszéltek vasárnap Kötcsén Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője szerint.
 

„A világ halad, és aki nem tart vele, az lemarad” – Orbán Balázs vezeti a Fidesz kampányát

Horn Gábor: Orbán Viktor bevált recepthez tér vissza, Magyar Péternek már kockáztatnia is kell

Orbán Viktor Kötcsén: a kiskakasból soha nem lesz nagykakas

Itt újra megnézheti Orbán Viktor kötcsei beszédét

Magyar Péter „Gyurcsányozással” ment neki Orbán Viktornak Kötcsén

Ellenzéki reakciók Orbán Viktor beszédére

VIDEÓ
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.08. hétfő, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Csúcsközelben a forint

Csúcsközelben a forint

Hétfőn reggel 393 közelében kezdi a napot a forint az euróval szemben, vagyis a hazai deviza továbbra is éves csúcsa közelében mozog. Napközben csak kismértékben változott a forint árfolyam, az augusztusi költségvetési hiányról szóló adat nem volt érdemi hatással rá.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Az AI-sztetoszkóp forradalmasítja a szívdiagnosztikát: olyat hall, amit eddig egy orvos sem

Az AI-sztetoszkóp forradalmasítja a szívdiagnosztikát: olyat hall, amit eddig egy orvos sem

Az új, mesterséges intelligenciával működő sztetoszkóp képes három veszélyes szívbetegséget mindössze 15 másodperc alatt felismerni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu visits site of deadly Jerusalem shooting attack that kills five

Netanyahu visits site of deadly Jerusalem shooting attack that kills five

At least five people have been killed and seven seriously wounded in a shooting attack in Jerusalem, paramedics and police say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 8. 11:06
Tűzharcban lelőtték a gyermekeivel a vadonban bujkáló apát
2025. szeptember 8. 10:30
Házi készítésű gépfegyverrel mészároltak, négyen életüket vesztették Jeruzsálemben
×
×
×
×