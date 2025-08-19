ARÉNA
2025. augusztus 19. kedd Huba
Nyitókép: Unsplash.com

Szlovákul is? – Új szabályok sokkolják a kisebbségi szervezeteket

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Ismét vita bontakozott ki Szlovákiában a Kisebbségi Kulturális Alap, a Kult Minor körül. Az északi szomszédunknál élő kisebbségek kulturális támogatásáról döntő szervezet új vezetése azt javasolja, hogy a támogatott rendezvényeket a jövőben szlovákul is hirdessék meg.

A Kisebbségi Kulturális Alap, a Kult Minor közösségi oldalán közzétett új közleménye nagy visszhangot váltott ki a nemzetiségi szervezetek körében. Az intézmény új vezetése arra hívta fel a támogatott szervezetek figyelmét, hogy a jövőben kulturális rendezvényeikről ne csak a saját kisebbségük nyelvén, hanem államnyelven, tehát szlovákul is tájékoztassák a közönséget. Ez vonatkozna a közösségi médiás bejegyzésekre, plakátokra és a webes kommunikációra is.

A kérdés egyelőre az, hogy mindez ajánlásként értelmezhető, vagy a jövőben elvárás lesz minden esemény kétnyelvű meghirdetése.

Az új igazgató, Ján Stovka személye és kinevezésének körülményei az elmúlt hetekben már eddig is vitákat keltettek. A Magyar Szövetség pártja a főügyészséghez fordult az igazgatóválasztás felülvizsgálatát kérve, mert szerintük a pályázati folyamat nem volt átlátható, és a döntéshozó bizottságban a kisebbségi közösségek képviselete gyakorlatilag hiányzott.

Mózes Szabolcs, a Magyar Szövetség politikusa élesen bírálta a Kult Minor tervét. Úgy fogalmazott, az új vezetés első intézkedései között szerepel, hogy a támogatott szervezeteket arra figyelmeztetik: minden rendezvényüket szlovák nyelven is hirdetniük kell. Mózes szerint ez abba a folyamatba illeszkedik, amelyben a kisebbségi közösségek kulturális önállósága háttérbe szorul, és az államnyelv használatát egyre inkább előtérbe helyezik. „Talán így, hogy majd március 15-ét, a nemzeti összetartozás napját, Szent István ünnepét vagy a gyásznapunkat is meghirdethetjük államnyelven, több szlovák eljönne a rendezvényeinkre? – tette fel a kérdést, a politikus.

Mózes Szabolcs arra is emlékeztetett, hogy a szlovák kulturális minisztérium a közelmúltban azt javasolta: a jövőben a Kult Minor olyan projekteket és szervezeteket részesítsen előnyben, amelyek az UNESCO szlovák kulturális értékek listáján lévő tevékenységekkel pályáznak.

Ezek között azonban nincsenek kisebbségi kulturális elemek.

A Magyar Szövetség szerint az új igazgató, Ján Stovka kérésének nincs jogalapja. A párt azt követeli, mutassa meg, melyik törvény írná elő, hogy a támogatott szervezetek kötelesek szlovák nyelven is kommunikálni a közönség felé. Álláspontjuk szerint a Kult Minor feladata a kisebbségi közösségek kulturális támogatása, nem pedig az államnyelv betartatásának ellenőrzése. A vita tehát arról szól, vajon a jövőben kötelező lesz-e a kisebbségi kulturális események kétnyelvű kommunikációja, vagy mindez csak ajánlás marad.

