Megoldódott az évtizedes „zuhanyrejtély”

A világnak ama privilegizált részén, ahol van vezetékes víz és zuhany a fürdőszobában, két nagy tábor alakult ki, amikor felmerül a kérdés, hogy mikor kell zuhanyozni. Az első csoport szerint reggel, mert így frissen indul a nap. Az esti zuhany hívei szerint viszont az ember „így tudja lezárni az elmúlt napot” és jobban aludni. (Természetesen vannak reggeli és esti zuhanyhívők, és olyanok is, akik szerint nem is kell a zuhany).

taking a shower at night vs taking a shower in the morning pic.twitter.com/YATRnNXoPN — ? (@oliviatheehye) April 5, 2024

Primrose Freestone, az angliai Leicester Egyetem vezető mikorobiológia előadója felhívja a figyelmet, hogy a nap során a bőrünkre és a hajunkra különböző szennyező anyagok rakódnak le. Ehhez adódik még az izzadság (ami maga nem visszataszító illatú, csak az azt lebontó baktériumok által felszabadított anyagok). A szennyezések egy részét felfogja a ruhánk, a többi viszont átkerül az ágyneműnkre. A bőrön található izzadság és olaj elősegíti a baktériumok szaporodását és ezek átkerülhetnek a párna- és paplanhuzatra – fejtegeti.

A lefekvés előtti zuhany tehát eltűntetheti ezek egy részét, de

az ember még éjszaka, az ágyban is izzad, függetlenül a hőmérséklettől

– írja a Freestone, a népszerű tudományos The Conversation magazinban.

A mikrobák ilyenkor is akcióba lépnek, és elkezdik jóízűen elfogyasztani az izzadságban található tápanyagot. Reggelre aztán megjelennek az ágyneműn, mi pedig arra ébredünk, hogy már korántsem olyan rózsavízre emlékeztető az illatunk, mint amikor ágyba bújtunk.

Az esti zuhany hatását csak tovább rontja, ha ritkán cserélünk ágyneműt, amin felhalmozódnak az elhalt hámsejtek, amelyek különböző mikroorganizmusokat táplálnak. Ezek pedig felerősíthetik az asztmát vagy allergiát.

It's fascinating how split our showering habits are. 42.3% shower in the morning, 29.2% before bed, and 28.5% of Americans shower twice a day. pic.twitter.com/rNTHPEGgru — Hunter??? (@StatisticUrban) August 12, 2024

A felkelés utáni zuhany során megszabadulunk az elhalt bőrsejtektől, az izzadságtól és az ágyban összeszedett baktériumoktól. Így amikor tiszta ruhát öltünk, akkor kevesebb rossz illatot generáló mikrobával a bőrünkön kezdjük a napot. Azaz jó esélyünk van, hogy hosszabb ideig frissebb legyen az illatunk, szemben olyasvalakivel, aki lefekvés előtt zuhanyozott – írja Freestone.

Please shower after you wake up. When you sleep your body cleanses itself releasing toxins & perspiration. Many people skip morning showers and we can tell! Basic etiquette? https://t.co/Z6kwmd9r66 — Vindy Lee (@VindyLee) September 16, 2024

A kutató ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a zuhany „hatékonyságát” növeli, ha rendszeresen mossuk és cseréljük az ágyneműt, és a rendszeres alatt azt érti, hogy hetente. A mosással nemcsak az elhalt bőr, az izzadság, a baktériumok és az olaj tűnik el a lepedőkről és huzatokról, hanem az ágyneműn növekvő spórák is.

Freestone ajánlását azonban nem mindenki fogadja el. A mindentudó okoskodók otthona, a Reddit egyik csoportja például éppenséggel a reggelivel szemben az esti zuhanyozást propagálja, mert:

„Tovább lesz tiszta az ágyneműd”,

„Ha fázol, a forró zuhan felmelegít és így nem kell elektromos takaróval elaludnod”,

És: „reggel több időd lesz másra”.

Nem meglepő módon, az esti zuhany pártján állnak azok is, akiknek ehhez valami érdekük fűződik, például a matracokat értékesítő Mattress Next Day oldal.

„Az esti zuhany sokkal higiénikusabb és kevesebb fáradsággal is jár”

– hirdeti a portál, alvásszakértőkre hivatkozva. Aztán még egy olyan gyanús kérdést is feltesz, hogy „kell-e zuhanyozni minden nap?”

Amire megint csak az oldal „alvásszakértői” azt mondták, hogy „néha rendben van, ha az ember kihagy egy-két napot, csak cserélje gyakrabban az ágyneműt”, a megjegyzés alatt egyből a reklámmal: „Akarsz venni új lepedőt?”

Az esti zuhany barátainak viszont támadhatatlannak tűnő érve az, hogy ha az ember bőrkiütésektől szenved, akkor jobb a baktériumokkal elbánó esti zuhany.