Génjeink határozhatják meg a zenei ízlésünket

Én őszintén szeretném megérteni: mit kedvelsz te ebben a zenében? – világszerte valószínűleg tinédzserek tömegei kaptak ilyen kérdést a szüleiktől, amikor azok bementek a szobájukba, hogy halkítsák már le „a zajt”. Tudósok – és nem akárkik, hanem a tekintélyes Max Planck Pszicholingvisztikai Intézet kutatói – most

közelebb kerültek annak megértéséhez, mi befolyásolhatja az ízlésünket.

A kutatás eredeti célja az volt, hogy „megértsük: vajon a genetikai különbségek különbözőséget okozhatnak-e abban, ahogy az emberek élvezik vagy nem élvezik a zenét és mit mond mindez általában az ember muzikalitásáról”.

Giarcomo Bignardi kutatásvezető és társai az úgynevezett ikertanulmány módszerét választották. Kilencezer egy- és kétpetéjű ikerpár válaszait elemezték ki arról, hogyan reagálnak a zene nyújtotta „jutalomra”, hogyan fogadják általában a jutalmat és mennyire tudják észrevenni a zenében megbúvó részleteket, a dallamot, a ritmust, a hangszínt.

Az úgynevezett barcelonai zenei jutalom kérdőívben olyan kérdések is szerepelnek, hogy az illető

mennyire motivált az új zenedarabok felfedezésében,

mennyire számít neki, hogy másokkal közösen élvezze a zenét,

mennyire használja a zenét arra, hogy befolyásolja a saját hangulatát.

A „jutalom” az agykutatásban egy pozitív megerősítő inger vagy következmény, és a viselkedésünket meghatározó jutalomérzetet befolyásoló mechanizmusokhoz kapcsolódik. Például jutalom az, amikor valamit örömmel csinálunk, mert érdekel bennünket.

A Max Planck tudósainak a Nature Communications szaklapban megjelent tanulmánya szerint a jutalom érzetét részben egyéni genetikai sajátosságaink váltják ki. Tehát például azt, hogy egy-egy dal hallatán táncolni kezdünk-e.

A kutatók statisztikai modelleket használtak az egypetéjű (genetikailag szinte megegyező) ikrek és a kétpetéjű (a génállományuk körülbelül felében megegyező) ikrek közti különbözőségek felkutatására. Úgy találták, hogy az egypetéjű ikrek zenei ízlése, avagy az, hogyan élvezik a zenét, sokkal nagyobb hasonlóságot mutatott, mint a kétpetéjű ikrek esetében.

„Az eredményeink egy komplex képre utalnak, amelyben részben a DNS-ünk egyedi részei járulnak hozzá ahhoz, hogy különbözőképpen élvezzük a zenét” – idézte Bignardi szavait a Vice. „A jövőbeli kutatások meghatározhatják, hogy a genóm melyik része hat ki leginkább az embernek ama képességére, hogy élvezze a zenét. Ez volt az, amit Darwin is értetlenül személélt és amire még most is keressük a választ.”

Még csak karcolgatják a felszínt

A tanulmány szerzőinek jogos észrevétele az, hogy még további kutatásokra van szükség, mivel kizárólag 1960 és 1980 között született, svéd ikerpároknak adtak kérdőíveket (azaz a vizsgált csoport az életkor és a kulturális háttér tekintetében nem volt elég sokszínű).

Érdekes módon, 2016-ban az MIT kutatóinak tanulmánya épp azt látszott bizonyítani, hogy a zenei ízlés "kulturális alapú és nincs beégetve az agyunkba".

Az újabb, de korai kutatás eredménye némileg megkérdőjelezi a tizenéves gyerek szobájába rontó szülő viselkedését, mivel talán épp őbenne rejlik a válasz arra, hogy a gyereke miért hallgatja tizedszerre ugyanazt a számot.