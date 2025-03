Marco Rubio: valaki nagyot hibázott a Signal-chattel

A Trump-kormányzat lépései ellenére dagad a botrány, amiért véletlenül hozzáadták fehér házi illetékesek bizalmas chatjéhez egy kritikus folyóirat, az Atlantic főszerkesztőjét.

Az elnök és vezető illetékesei tagadták, hogy a Signal-alkalmazásban folytatott beszélgetésekben titkos részleteket osztottak volna meg a Vörös-tengeren áthaladó hajókat rakétázó jemeni húszik elleni fellépésről – erre válaszul adta ki Jeffrey Goldberg főszerkesztő a beszélgetések képernyőfotóit.

BREAKING: Jeffrey Goldberg from the Atlantic has released the entire chat of the Signal group where the highest U.S. officials discuss war plans.



The Atlantic redacted the name of a CIA agent. They care more about his life than Ratcliffe does.



Tulsi Gabbard lied under oath. pic.twitter.com/TEhIAMLWBf — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) March 26, 2025

Ezekből az derült ki, hogy Pete Hegseth védelmi miniszter két órával az elméletileg titkos támadás előtt említette egy húszi vezetők elleni akció részleteit – amit a chathez véletlenül hozzáadott újságíró is látott. Mindezt egy olyan alkalmazásban, amely potenciálisan az elektronikus üzenetváltás tagjainak privát és nem titkosított szolgálati telefonjain is futott.

„Valaki nagyot hibázott” – ismerte el a kormányzat tagjainak többszöri tagadása után szerdán Marco Rubio külügyminiszter. Viszont ő is azt mondta: a Pentagon megnyugtatta, hogy a kiszivárgott adatok nem veszélyeztették a húszik elleni akcióban résztvevő amerikai katonák életét.

Titkos volt-e az információ? „A Pentagon szerint nem” – válaszolta.

Trump elnök „apró bakinak” nevezte a történteket és kiállt nemzetbiztonsági tanácsadója, Mike Waltz mellett, aki magára vállalata a felelősséget. Védelmi miniszteréről, Pete Hegsethről pedig azt mondta „nagyszerű munkát végez”, és nem érti, miért keverik bele.

Trump just suggested Jeffrey Goldberg “hacked” the Signal group even though Mike Waltz admitted to adding him.



He’s such a child.

They are all fucking children.

It’s so embarrassing.



pic.twitter.com/nfZGFEb16K — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) March 25, 2025

Mégis, szerdán, az amerikai kongresszus hírszerzési bizottsága meghallgatásán a demokrata képviselők Hegseth lemondását követelték, továbbá, keményen bírálták az ott megjelent amerikai hírszerzési főnököt, Tulsi Gabbardot és John Ratcliffe-t, a CIA igazgatóját. Utóbbi azt mondta: „Hegseth nem volt részeg, amikor a tervezett jemeni bombázásról beszélt a chatcsoport résztvevőivel”.

Az Atlantic által eredetileg kiadott anyagban nem osztották meg az amerikai akció konkrét részleteit. Azután viszont, hogy a kormányzat több tagja azt állította: a párbeszédben nem hangozott el titkos, operatív információ, a magazin kiadta a teljes beszélgetést.

Már korábban is nyilvános volt az a rész, amelyben J. D. Vance alelnök „ingyenélőknek” titulálja az európai szövetségeseket, akiket

„ki kell menteni” a tengeri szállításaikat veszélyeztető húszi fenyegetéssel szemben.

Az újabb képernyőképeken látni, hogy Pete Hegseth védelmi miniszter konkrét fegyvereket, konkrét időpontot és a konkrét célpontra vonatkozó információkat említett. A résztvevők beszéltek továbbá arról, hogy megerősítést kaptak a megcélzott húszi vezető haláláról. A magazin „nem biztonságos kommunikációs csatornának” állítja be a Signalt, amelyről ismert, hogy titkosítja a beszélgetéseket – ezért is szeretik használni például a forrásaikat védő újságírók.

„Ha olyasvalaki kapta volna meg az üzeneteket, aki ellenségesen viszonyul az amerikai érdekekhez, vagy egyszerűen indiszkrét, akkor időt tudott volna adni a húsziknak az elméletileg meglepetésszerű támadás elleni felkészülésre” – írja a lap.

A Trump-kormányzat illetékesei azonban még ezután is ragaszkodtak ahhoz, hogy az Atlantic feltupírozta a történteket. „Ezek nem voltak háborús tervek. Az egész sztori egy kacsa, amit egy Trump-gyűlölő írt, aki ismert a szenzációhajhász megközelítéséről” – írta Karoline Leavitt fehér házi sajtófőnök.

The Atlantic has conceded: these were NOT “war plans.”



This entire story was another hoax written by a Trump-hater who is well-known for his sensationalist spin. pic.twitter.com/atGrDd2ymr — Karoline Leavitt (@PressSec) March 26, 2025

Később már arról beszélt, hogy Elon Musk csapata kivizsgálja: hogyan volt lehetséges technológiai szempontból, hogy véletlenül hozzáadták az Atlantic-főszerkesztő telefonszámát „a hivatalosan jóváhagyott” Signal alkalmazásban létrehozott chatcsoporthoz.