Ellentmondó állítások az IL-76-ról – a BBC-szakértői szerint lelőhették

A háború ködében gyorsan propagandafegyverré vált az orosz-ukrán határnál fekvő Belgorod körzetében lezuhant hatalmas IL-76 szállítógép esete.

Interesting details regarding the IL-76 crash in the Belgorod region.



Andrei Kartapolov, the head of the Duma Defense Committee said that the plane supposedly carrying 65 Ukrainian POWs was “shot down by three Patriot or IRIS-T missiles”.



According to him, Kyiv knew about the… pic.twitter.com/RCIFP1cJ7J — Natalka (@NatalkaKyiv) January 24, 2024

Az egyik oldalon az oroszok azt állítják, 65 ukrán hadifoglyot szállítottak egy cserére. Ők és az orosz legénység meghaltak.

A gépet szándékosan lőtték le, valószínűleg amerikai Patriot vagy német IRIS-T rakétával – közölte az orosz parlament védelmi bizottságának elnöke, Andrej Kartapolov, nyugalmazott tábornok és volt helyettes védelmi miniszter. Azt is állította, hogy 192 ukrán átadását tervezték és egy másik gépen 80 fogoly ült. Ez, az elsőt ért találat után, visszafordult.

Kartapolov szerint

„tudták mit csinálnak, előre szóltak nekik a gépről, amely kíséret nélkül repült”.

Azzal vádolta az ukránokat, hogy így akarták megakadályozni a fogolycserét.

Head of the Defense Committee Kartapolov:



After the crash of the IL-76 in the Belgorod region, prisoner exchanges between the Russian Federation and Ukraine will apparently be put on pause.



According to him, the Ukrainian Armed Forces deliberately shot down a plane with its… pic.twitter.com/hZNAL8AcCt — Victor vicktop55 (@vicktop55) January 24, 2024

A becsapódás helyszínéről származó első videókon szétszóródott roncsokat látni, nagyobb számú holttest nélkül.

Az orosz külügyminisztérium hivatalosan is megvádolta Ukrajnát, amely úgymond megszegte az általa adott garanciákat – utalva arra a verzióra, hogy a gép foglyokat szállított és erről szóltak is Kijevnek.

Viktor Bondarev, az orosz parlamenti felsőház védelmi bizottságának elnöke a Vmesztye RF tévécsatornának elmondta: az Il-76-os katonai személyzete külső behatásról számolt be a gép lezuhanása előtt. Beszámolója szerint a pilóták életeket mentve maximális erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy a gép lakott területen kívül érjen földet.

Aereo precipitato, Bbc: impossibile sia stato un missile tedesco, più realistico il Patriot americano



Non potrebbe essere un missile di produzione tedesca ad aver abbattuto l'aereo militare russo Il-76 questa mattina alle 9 italiane su Belgorod, in Russia, e non esisterebbe… pic.twitter.com/EpHxqdmMgU — Gianluca (@Gianl1974) January 24, 2024

A másik oldalon az ukrán fél megkérdőjelezi az oroszok állításait – de úgy, hogy menet közben módosította az általa kiadott híreket.

Az Ukrainszka Pravda című lap oldalán még délután is olvasható volt a helyesbítés, hogy egy korábbi állítás szerint az ukrán fegyveres erőknek „köze volt” a gép lezuhanásához és hogy az orosz gyártmányú S-300-as rakétákat szállított (amelyekkel az oroszok ukrán területeket lőnek). Ezt később pontosították arra, hogy a hatóságok nem erősítették meg az információt.

A cikket idézte az ukrán televízió is, benne azzal, hogy a fegyveres erők részéről azt mondták, „az ő munkájuk” volt az eset.

????‼️? AFU: “We shot it down”



Ukrainian news and general staff announced that the AFU shot down the Russian IL-76 plane because it was transporting S300 missiles. https://t.co/nuCFsNoh6t pic.twitter.com/BZRvxVfFWw — Lord Bebo (@MyLordBebo) January 24, 2024

Dmitrij Ljubinec ukrán emberijogi ombudsman azt írta a Telegramon, hogy ellenőrzik az információt. Csak hivatalos forrásból származó híreknek higgyenek! – szólította fel honfitársait.

„Az ellenség alattomos. És mindannyian tudjuk, hogy az Orosz Föderáció milyen szörnyű módszerekkel képes destabilizálni az ukrán társadalmat. Ne dőljünk be a provokációknak”

– írta. Az úgynevezett koordinációs stáb burkoltan figyelmeztette a különböző híreket megosztó ukránokat, hogy dezinformációt terjeszthetnek, amíg nem hangzik el a hivatalos vélemény.

Az Ukrainszka Pravda azonban forrásaira hivatkozva azt írja, hogy Kijev valóban készült fogolycserére, de a portál sem a helyszín, sem az időpont, sem az érintettek száma kérdésében nem közölt konkrétumot.

A szerdára tervezett fogolycsere hírét az ukrán hadsereg hírszerzési főnöke, Andrej Juszov erősítette meg a Szabadság Rádiónak (a Szabad Európa néhány volt szovjet tagállamot megcélzó médiumának).

„Megerősítem, hogy a mára tervezett fogolycsere jelenleg nem folyik” – mondta Juszov, hozzátéve: „vizsgálják, hogy hadifoglyok lehettek-e a fedélzeten”.

Anton Herascsenko, a Twitteren angol nyelven is posztoló volt belügyminisztériumi tanácsadó, a Jövő Intézet alapítója először szintén azt állította, hogy az ukrán erők lőtték le a gépet. Később átállt arra a vonalra, hogy megkérdőjelezi az oroszok állítását, miszerint hadifoglyokat szállítottak.

Azt posztolta, hogy szemtanúk szerint a gép nem Ukrajna felé haladt, hanem a másik irányba, és – orosz katonai tudósítók Telegram csatornáit idézve – az oroszok általában vonatokon szállítanak hadifoglyokat.

The official version of the Russian Federation regarding the crash of Il-76 on January 24, 2023, is reduced to the following position:



The airplane carried Ukrainian prisoners of war who were to be delivered for exchange (192 for 192).



▪️ This version is illogical, and here is… https://t.co/iHNEthUlAf — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 24, 2024

Első nyugati szakértői vélemények: a gépet lelőhették

A BBC először azzal kommentálta a hírt, hogy „Oroszország régóta ismert dezinformációs gyakorlatáról”, majd pedig ezt írta:

két szakértő szerint a becsapódásról szóló videó „összhangban van azzal”, hogy a gépet lelőtték.

Mark Cancian, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának munkatársa szerint „a képek egy repülőgép lelövésére utalnak. Látható, hogy a repülőgép veszít a magasságából, mielőtt felcsap egy tűzgömb (a becsapódás után)." Hozzáteszi, hogy az égen látható füst keletkezhetett robbanástól.

„A robbanásból egy kis nyomvonal mutat ki, amit egy rakéta hagyhatott maga után” – jelezte még.

Christopher Petrov, a Janes – egy publikus forrásokból dolgozó független katonai portál – szárazföldi légvédelmi szakértője szerint a repülőgép zuhanásáról készült felvételek „egy becsapódás előtti sérülésre utalnak”.

„Körülbelül egy-két másodperccel a becsapódás előtt úgy tűnik, hogy tűz üt ki a fedélzeten, a gép elülső részéből egy kisebb darab leválik és önállóan zuhan”.

Hozzáteszi, hogy a videón látható füstfelhő „egy föld-levegő rakéta alkalmazására utalhat”, de szerinte az azonosítás továbbra is bizonytalan – szól a brit médium tudósítása.

Ezt a kommentárt átvette az ukrán strana.ua internetes portál is.

⚡️❗️Ukraińskie media-Eksperci wojskowi potwierdzają że to ukraina zestrzeliła Ił-76-BBC



"Media cytują wypowiedzi Marka Cansiana, starszego doradcy Centrum Studiów Strategicznych i międzynarodowych (CSIS) w Waszyngtonie. pic.twitter.com/iS5A8KydG2 — Martin Demirov ?? (@MartinDemirow) January 24, 2024