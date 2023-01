Újabb magyarellenes megnyilvánulások Munkácson

Alig három hónap telt el a munkácsi turulszobor ledöntése óta, máris itt az újabb vegzálás a munkácsi városvezetés részéről. Ezúttal a Munkácsi kistérség magyar falvainak közintézményeit célozták meg. Több iskoláról, óvodáról és kultúrházról távolíttatták el a magyar nemzeti lobogót, de még a magyarországi finanszírozással épült és működtetett Munkács FC Dercenben működő futballakadémiájának épületéről is eltüntették a magyar nyelvű feliratokat.

Az, hogy milyen okból és milyen rendeletre hivatkozva teszik mindezt, nem tisztázott, ugyanis Ukrajna törvényei nem tiltják a nemzetiségi szimbólumok használatát.

Ha ez nem lenne elég, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség közlése szerint

több hozzájuk közel álló magyar intézményvezetőnek is felmondtak Munkácson és környékén.

Többek között indok nélkül bocsátották el a Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola igazgatóját. Schink István egyben a Munkácsi Városi Tanács képviselője is, akit 17 év munkaviszony után most menesztettek.

Az iskola tantestülete nyilatkozatot tett közzé a leváltás kapcsán, amit Munkács polgármesterének, Baloga Andrijnak címeztek. A nyilatkozatban kiemelik az igazgató érdemeit, és úgy fogalmaznak, a jelenlegi nehéz helyzetben az igazgató menesztése nem szolgálja az iskola zökkenőmentes működését, a nemzetiségek közötti békés együttélést, illetve a város vezetés iránti bizalom megőrzését. A tantestület a megalapozatlan, közösségüket bántó és sértő döntésnek az azonnali felülvizsgálatát szorgalmazza.

Az iskolák mellett a magyar falvak művelődési központjait is érinti a vegzálás. Nemrég a derceni kultúrház vezetőjét is menesztették, így megszűnt az épületben kialakított, tárgyi emlékekben gazdag magyar helytörténeti múzeum, illetve a környék másik ékessége, az 1975-ben alakult Gyöngyösbokréta Népi Táncegyüttes is.

Többszöri megkeresésünkre sem tudtuk elérni az illetékeseket. A legtöbben óvatosak a kijelentéseikkel és jobbnak látják nem megszólalni, ugyanis akár

szeparatizmus, hazaárulás és kollaboráció vádjával is meggyanúsíthatják őket, amiért akár 10 év szabadságvesztés is kiszabható Ukrajnában.

Időközben már az államnyelvvédelmi biztos is kikezdte a magyar iskolákat. Tarasz Kreminy szerint a magyar nyelven oktató iskolák megsértik a nyelvtörvényt. Az ombudsman azt kifogásolja, hogy a Beregszászi járás 108 iskolájának többségében az államnyelv mellett magyar tannyelvű osztályok is működnek. Szerinte 37 iskolában egyetlen olyan osztály sem alakult, amelyben kizárólag államnyelven folyna a tanítás, és véleménye szerint ez az oktatási forma ellentmond a hatályos jogszabályoknak.

