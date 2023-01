Bajban vannak a techóriások, elbocsátási hullámok követik egymást

"Makrogazdasági körülmények és a változó ügyfélprioritások" – ezzel indokolta szerdán a Microsoft, hogy lapátra teszi tízezer alkalmazottját.

A szoftveres óriáscég közölte, hogy hardverportfóliójában is változtatásokat hajt végre, és irodákat von össze. Tudósítók azonban megjegyzik, hogy a Microsoft jóval kevesebb munkahelyet szüntet meg, mint amennyit a koronavírus-járvány létrehozott – amikor az otthoni munka elterjedésével megugrott a kereslet a munkahelyi szoftverek és a felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások iránt.

A most bejelentett elbocsájtásokkal kapcsolatban Joshua White, a Vanderbilt Egyetem pénzügyi professzora azt mondta az AP hírügynökségnek:

„túlzásba vitték a munkaerő-felvételt".

A Microsoft-dolgozók létszáma a pandémiát követő két pénzügyi évben mintegy 36 százalékkal bővült, a 2020 június végi 163 ezer főről 2022 júniusára 221 ezerre nőtt.

"Miközben egyes területeken megszüntetünk szerepköröket, a kulcsfontosságú stratégiai területeken továbbra is felveszünk munkatársakat" - mondta Satya Nadella vezérigazgató. Elmondta, azt is hogy azok az ügyfelek, akik a világjárvány idején felgyorsították a digitális technológiára fordított kiadásaikat, most megpróbálják "optimalizálni azokat, hogy kevesebből tudjanak többet elérni".

"Azt is látjuk, hogy a szervezetek minden iparágban és földrajzi területen óvatosságot tanúsítanak, mivel a világ egyes részein recesszió van, más részein pedig recesszióra számítanak" – tette hozzá. Nemcsak a Microsoftnál küldözgetnek felmondóleveleket, más technológiai vállalatok is leépítettek munkahelyeket a gazdasági lassulással kapcsolatos aggodalmak közepette.

Az Amazon és az üzleti szoftvereket gyártó Salesforce a hónap elején jelentett be jelentős létszámleépítéseket.

Az Amazon – amely a pandémia miatt megduplázta a létszámot - közölte, hogy körülbelül 18 ezer állást fog megszüntetni és szerdán megkezdte az érintettek értesítését az Egyesült Államokban, Kanadában és Costa Ricában, és hamarosan más régiók is sorra kerülnek. A novemberben megkezdett elbocsájtások a seattle-i székhelyű vállalat történetének legnagyobb létszámleépítései, bár csak a globális, 1,5 milliós munkaerő töredékét érintik.

A nagy techcégek sorában a Facebook gazdája, a Meta is elbocsájtásokat jelentett be. Dan Ives, az amerikai Wedbush Securities pénzügyi szolgáltató cég elemzője azt mondta, hogy a cégek „ötös erősségű gazdasági viharral néznek szembe... éjfélt ütött az óra a techszektorban az elmúlt évtized hipernövekedése után... most tépik le a ragtapaszt, hogy megőrizzék a profitot, és csökkentsék a költségeket”.

"Őszintén szólva, nekünk a technológiai iparban is hatékonyabbá kell válnunk, nem igaz?" - mondta mostani lépéseiről a vezető.

