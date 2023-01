Újabb 28 ezer embert érint a techóriások kirúgási hulláma

A bevételek lassabb növekedésére számítva bocsát el az első negyedévben 10 ezer embert a Windowst is gyártó Microsoft. Az elmúlt hetekben az Alphabet, az Amazon és a Salesforce is leépítéseket jelentett be.

A közelmúltban a felhőalapú számítástechnikai és együttműködési szolgáltatások iránti kereslet megnőtt, mivel a vállalatok, kormányzati szervek és iskolák távmunkára ösztönözték a munkavállalókat, a cégek technológiára szánt kerete azonban megcsappant - írja a CNBC.

A Microsoft már júliusban közölte, hogy elbocsátások érintik majd a céget.

Kezdetben az alkalmazottak 1 százalékáról beszéltek, októberben pedig megerősítették, hogy kevesebb mint ezer embernek mondanak majd fel.

A tízezres szám ehhez képest meglepő.

Satya Nadella vezérigazgató friss tájékoztatása szerint a leépítések a dolgozók kevesebb mint 5 százalékát érintik, van, aki már ezen a héten megtudhatja, hogy elbocsátják. Azok az amerikai alkalmazottak, akik jogosultak a juttatásokra, a piacinál magasabb végkielégítést, egészségügyi ellátást és hat hónapos részvényjuttatást kapnak. Felmondási idejük 60 napos lesz.

A vállalat már 2014-ben és 2017-ben is tömegeket bocsátott el.

Az Amazon mindeközben 28 éves történelmének legnagyobb felmondási hullámát eszkalálja tovább: a pandémia alatt tömegeket vettek fel, most azonban 18 ezer embert bocsátanak el. A cég befagyasztotta a munkaerő-felvételt, lassította a raktárbővítéseket és leállított néhány kísérleti projektet, köztük a távegészségügyi szolgáltatást és egy videótelefonálásra is alkalmas projektort gyerekek részére.

Nyitókép: Microsoft