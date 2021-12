Ez Boris Johnson egyik legnehezebb hete miniszterelnökként

Nemcsak az ellenzékkel, hanem saját pártja lázadozó képviselőivel is csatára számít a héten Boris Johnson. A brit miniszterelnök jövőjéről szóló spekulációkkal már a múlt héten tele volt a brit média. Az inkompetencia, a rezidencia felújítása körüli zűrös számlák és egy konzervatív honatya etikátlan lobbitevékenysége miatti támadások mellett most a keddi parlamenti vita miatt is fájhat a kormányfő feje.

A képviselők – köztük sok lázadó tory – a kormány úgynevezett Covid B-tervéről döntenek. Azaz, hogy szigorítsák a maszkviselési szabályokat, vakcinaigazolványt vagy negatív teszteredményt követeljenek-e meg például a tömegrendezvények látogatóitól.

70 konzervatív képviselő előre jelezte, hogy szembeszáll a kormánnyal

– különösen az oltási igazolványok miatt dühösek.

Egy korábbi kínos ügyben a pártfegyelmet betartva sokan támogatták a kormányt az etikátlanul lobbizó társuk, Owen Paterson védelmében. (Az etikátlan lobbizás azt jelentette, hogy a képviselő egy olyan céget képviselt az egyik kormányminiszterrel szemben egy közbeszerzési eljárásban, amely versenyeztetés nélkül kapott megbízást Covid-tesztek leszállítására. A honatya még pénzt is kapott a tevékenységéért.) Csakhogy később a kabinet csinált egy hátraarcot és kihátrált mögüle, míg a lojális képviselők megszégyenültek.

Paterson lemondott képviselői helyéről, és a toryk most további vereségre készülhetnek fel a mandátumára kiírt csütörtöki időközi választáson.

Többen megjegyezték, hogy ha veszítenek, akkor benyújtják a Jonhson elleni bizalmatlansági indítványt követelő levelüket, amelyet már a múlt héten megírtak.

Emellett a konzervatív képviselőket is kiakasztotta a tavalyi lezárás idején a miniszterelnöki rezidencián tartott állítólagos illegális partik híre – miközben az ország lakosainak megtiltották a gyülekezést.

Johnson hevesen tagadta, hogy beosztottjai buliztak volna, de időközben a csontvázak dőlnek ki a szekrényből. Kommunikációs csapatának egyik tagja – bár nem is ő volt a fő vétkes – kénytelen volt lemondani, másokról pedig sorra derült ki, hogy megjelentek a tory PR-gépezet által szemérmesen „gyülekezésnek” nevezett eseményen.

A miniszterelnökre most annyian fújnak, hogy még a konzervatív érzelmű sajtó sem kíméli. A Sunday Times például azt írta: „a káosz a DNS-e része...” és hogy „annyi, lojális emberen átgyalogolt, hogy nehéz kitalálni, kihez fordulhatna, hogy egyenesbe hozza a hajót.” A lap egyik véleménycikke pedig „bénázást, zűrzavart és hazugságokat” emleget Johnson kapcsán és azt írja: „nem lehetsz a nép bajnoka, populista hős, hogy aztán kiderüljön: csak egy ember hőse vagy”.

