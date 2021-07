A brit cégeknek masszív fejfájást okoz a „pingdémia”

Először jött a pandémia, aztán – legalábbis Nagy-Britanniában – a „pingdémia”, ami megkeseríti a nagy angol nyitást – azaz azt, hogy az országrészben a héten szinte minden Covid-korlátozást eltöröltek.

Az NHS egészségügyi szolgálat mobilos alkalmazását ugyan nem kötelező használni, de megkönnyíti az életet, ha az ember például éttermekbe vagy más helyekre akar bejutni.

És meg is nehezíti az életet – a munkaadók számára.

Az app ugyanis bejelez, „pingel”, amikor úgy találja, hogy valaki koronavírus-fertőzött környezetben volt. Mivel augusztus közepéig még érvényben van az a szabály, hogy még a duplán oltottaknaknak is ezután házi karanténba kell vonulniuk, egy sor vállalkozás vesztette el ideiglenesen a dolgozóit és szenvedett el további, jelentős anyagi kárt.

A brit cégek most sürgetik a kormányt, hogy tegye egyértelművé a rendelkezéseket és „legyen úrrá” a káoszon. Amit jól jellemez, hogy kedden a kormányminiszterek arról folytattak szócsatát, hogy milyen munkakörökben mehet az ember be dolgozni még akkor is, ha „megpingelte” az alkalmazás.

Mindennek Boris Johnson miniszterelnök ágyazott meg hétfőn, amikor úgy fogalmazott, hogy a kulcsfontosságú és duplán oltott munkavállalók elkerülhetik a karantént – például ha élelmiszer-, víz-, áram-, orvosság szolgáltatásával foglalkoznak, vagy a védelmi ágazatban dolgoznak.

Kedden a miniszterelnöki hivatal már finomított a kijelentésen: a munkaadóknak a minisztériumoktól kell különleges kivételes státuszért folyamodniuk, azaz

nem lehet konkrét listára számítani a karantén alól kivont munkakörökről.

A kormányhivatal azt is hozzátette: csak nagyon „kevés számú ember” vonhatja ki magát a folyamatból.

Claire Walker, a Brit Iparkamara társigazgatója ezek után közölte: „a cégek számára nagyon nehéz megérteni”, mit is mondanak ki az óráról órára változó szabályok. „Abszolút egyértelmű megfogalmazásra” van szükség arról, hogy mely dolgozók maradhatnak ki az otthoni karanténból. „A kormánynak úrrá kell lennie a helyzeten és világos útmutatást kell adnia” – idézte szavait a Financial Times.

Egy cégvezető azt mondta a lapnak: hivatalnokok jelezték neki, hogy „hihetetlenül keményen” állnak majd hozzá a potenciális kivételek ügyéhez, hogy minél kevesebben éljenek a lehetőséggel. „De megváltozhat a hangulat, ha a hétvégére üresek lesznek a polcok a szupermarketekben” – tette hozzá a vállalati vezető.

A Financial Times szerint nem éppen egyértelmű a kormánykommunikáció: a Miniszterelnöki Hivatal kénytelen volt ellentmondani két államtitkár kijelentésének, hogy egyes munkavállalók akkor is bemehetnek dolgozni, ha bejelzett náluk a fertőzéskövető alkalmazás.

A zavart csak fokozza, hogy amikor üzen az alkalmazás, akkor jogilag nem kötelező (de erősen ajánlott) otthon maradni, ha viszont felhívják telefonon az embert, akkor már kötelező a karantén.

Ennek nyomán jelenleg több százezer brit dolgozó ül otthon, ami egy sor ágazatban munkaerőhiányt okozott.

Nyitókép: MTI/AP/Alberto Pezzali