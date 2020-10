Gazdaság vagy egészség? - Patthelyzetben a brit kormány

Skóciában várhatóan szerdán jelenti be a helyi autonómia vezetése, hogy korlátozzák a pubok és bárok nyitvatartását, sőt, akár be is zárathatják azokat a fertőzöttek számának növekedése miatt.

Nicola Sturgeon első miniszter szerint

a helyi karanténok és a háztartások közötti látogatási tilalom nem csökkentette a Covid-19 fertőzési rátát.

Mint mondta, szeretné elmagyarázni honfitársainak, hogy mi alapján dönt, és kiemelte az éttermeket, bárokat és pubokat, ahol valószínűleg „nagy csoportosulások alakulhatnak ki”.

A vendéglátóhelyek már így is este 10-kor zárnak, de Sturgeon szerint további korlátozások kellenek. Azt ígérte viszont, hogy nem lesz újabb, totális karantén, például nem lesz Skóciára kiterjedő utazási tilalom, és nyitva maradnak az iskolák is.

A vendéglátóipar dühösen reagált, az egyik szállodacsoport vezetője azt mondta: a következő három hétben,

az iskolai szünet idején tudnak még profitot termelni

a veszteséges téli hónapok előtt.

A skót pubok szövetsége pedig közölte: nem ismernek olyan adatot, amely szerint az ő ágazatuk lenne a fertőzések egyik fő forrása.

Közben a brit kormány – amelynek fellépése jobbára Angliára korlátozódik – megosztott a kérdésben. Boris Johnson kabinetjén belül vita robbant ki a szintén szerdán bejelenteni tervezett „jelzőlámparendszerről”.

A legmagasabb fertőzési rátát produkáló városok – Liverpool, Manchester, Leeds és Newcastle – vezetői azt mondták, hogy a jelenlegi korlátozások nem működnek, és pénzügyi támogatást kértek. Rishi Sunak pénzügyminiszter beavatkozása és a korlátozások miatt lázadozó, egyes konzervatív képviselők miatt szerdáról a jövő hétre halasztották a kérdésről szóló parlamenti szavazást.

A lázadó konzervatív képviselők arra utaltak, hogy a kormány ellen szavazhatnak,

míg az ellenzéki Munkáspárt nem támogatta a tervet. A bírálók szerint a jelenleg az angol pubok és éttermek estében is érvényes este 10 órai zárás kárt okoz a gazdaságnak, sőt, tovább növelheti a fertőzési rátát.

A pénzügyminiszter szerint a városi karanténokról neki, Johnson miniszterelnöknek és az egészségügyi miniszternek kéne inkább döntenie, és kizárnák belőle a korlátozásokra hajló Michael Gove befolyásos kabinetminisztert. Így a gazdaság védelmét favorizáló Sunak nem kerülne kisebbségbe a szigorításra hajló vezetőkkel szemben.

Közben Johnson miniszterelnök a most zajló virtuális konzervatív pártkonferencián már a Covid-19 utáni időkről beszélt. Azt ígérte, hogy

2021 őszén már nem lesznek távolságtartási szabályok.

Emellett a világháború utáni újjáépítést felidézve a zöld gazdaság megerősítését, a fiatalok ingatlanhoz jutásának segítését, az oktatás és az egészségügyi ellátás javítását célzó programot ígért be.

Ezt azonban nem az állam kiterjesztésével, hanem a vállalkozó szellem támogatásával fogják elérni – mondta.

Nyitókép: MTI/EPA/UK Parliament/Jessica Taylor