Szlovákia szélsebesen rohan régi élete felé

Igor Matovič kormányfő kiemelte, noha nagyon jók az ország eredményei és a lakosság fegyelmezett, ugyanakkor nem szabad hátradőlni, be kell tartani a higiéniai szabályokat, tekintve, hogy a hivatalosan megerősített fertőzöttek számának háromszorosa vagy akár hatszorosa járhat-kelhet az országban.

„Szlovákiában 1600 és 4000 körül mozoghat a szabadon mozgó, beazonosítatlan fertőzöttek száma” – közölte Igor Matovič, rámutatva, hogy eközben többen tünetmentesen fertőzhetnek.

Továbbá közölte, a szakmai konzílium úgy határozott, összekapcsolják a második és a harmadik fázist.

Május 6-tól, szerdától lehetővé válik a rövid távú elszállásolás,

de csak a közös étkezés mellőzésével, vagyis a vendég a szobáján fogyaszthatja el az ételt, a szobában kell, hogy legyen toalett és fürdőszoba, s a vendég távozását követően a szobát új vendég 24 órán keresztül nem foglalhatja el.

Kinyithatnak a fodrászatok, borbélyok, pedikűrösök, manikűrösök, szoláriumok, az üzletek és a szolgáltatóipari egységek, alapterülettől függetlenül, de kizárólag azzal a feltétellel, hogy gondoskodnak a fertőtlenítőszer meglétéről, betartják az 1 ügyfél/25 négyzetméter korlátot, és a 2 méteres távolságot. A bevásárlóközpontoknak viszont továbbra is zárva kell maradniuk.

Az éttermek, kávézók, kocsmák külső teraszai kinyithatnak. Az asztaloknak 2 méter távolságra kell lenniük egymástól. Az asztalokat, székeket, egyéb szükséges felületeket fertőtleníteni kell. Egy asztalnál legfeljebb ketten foglalhatnak helyet. Ennél többen csak abban az esetben, ha gyermekes családról van szó.

Kinyithatnak a múzeumok, galériák, könyvtárak és kiállítótermek, illetve látogathatók lesznek a kültéri turisztikai látványosságok is.

Újra üzemelhetnek a taxitársaságok, de fóliával kell elkülöníteni a sofőr és az utas közti teret.

Tarthatnak miséket és esküvőket is, ugyanakkor mindenkit kötelezni fognak a legszigorúbb higiéniai előírások betartására. A misék és istentisztek esetében azt az ajánlást fogalmazták meg, hogy az idősek számára vasárnap külön misét vagy istentiszteletet tartsanak. Korlátoznák a templomokban tartózkodó hívők számát. A betartandó távolságokról a Szlovák Püspökkari Konferenciával egyeztetve döntenek, illetve a misék, istentiszteletek hossza is limitálva lesz, vélhetően a felére csökken.

„Jelentősen fokozzuk a szabályok betartásának ellenőrzését.

Vagyis az egész nem szólhat arról, hogy szinte lehetővé tesszük a szokványos életet, de egyúttal megkockáztatjuk, hogy a felelőtlenség megöl minket” – mondta Matovič. Eszerint továbbra is tilos nyilvános helyen találkoznia a nem egy háztartásban élőknek. A kormányfő arról is szólt, hogy a korlátozó intézkedések feloldásának következő szakaszába lépéshez a mozgó mediánt az eddigi 100-ról, 50-re viszik le. Újságírói kérdésre válaszolva elárulta, a vasárnapi boltzár a járvány végéig biztosan, de reményei szerint tovább is kitart.

Nyitókép: MTI/AP/TASR/Michal Svítok