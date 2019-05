Magyar nyelvi képzés is indul néhány szlovák hivatalban

Kisebbségi nyelv érvényesítését a szlovákiai hivatali ügyintézés során nem a törvény, sokkal inkább a felkészületlenség akadályozza. Nincs egységes szakmai hivatali kisebbségi nyelvi terminológia, nincsenek megfelelő kétnyelvű formanyomtatványok, de nyelvileg kellőképpen képzett hivatali alkalmazottak sem.

Mindez május végétől megváltozhat. Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos hivatala ugyanis a hónap végétől kezdődően új projektet indít, amely a magyar-szlovák és a ruszin-szlovák hivatali kétnyelvűséget hivatott fejleszteni.

Ennek keretében a magyarok, illetve ruszinok lakta járások hivatali ügyintézői kapnak majd szakmai nyelvi képzést. Május végétől egy hónapon keresztül tart majd a magyar nyelvű képzés a vágsellyei, a galántai, a szenci, az érsekújvári, a komáromi és a dunaszerdahelyi járási hivatalban. Szeptemberben és októberben pedig mindez a rimaszombati és a rozsnyói járásban folytatódik.

A magyar nyelvi képzésen összesen 59 hivatali alkalmazott vesz részt.

A ruszin hivatali nyelvet fejlesztő képzésben, szintén ősszel, a mezőlaborci járási hivatal nyolc alkalmazottjával foglalkoznak majd. A magyar és a ruszin nyelvű képzés egyaránt a kommunikációt és a retorikát, a helyesírást, a fordítás módszertanát, valamint a kétnyelvű hivatali nyelv használatát hivatott fejleszteni.

Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos mérföldkőnek tartja a projektet. Úgy véli, hogy a nyelv nem jelenthet akadályt a hivatali ügyintézésben, mivel annak minden egyes állampolgárt szolgálnia kell. Emlékeztetett, noha a kisebbségi nyelvi jogok érvényesítése javuló tendenciákat mutat, a hivatali ügyintézésben az eltérő szakterminológia és a hiányzó kétnyelvű nyomtatványok mellett, továbbra is problémát jelent, hogy kevés a kisebbségek nyelvét is beszélő hivatalnok Szlovákiában. A nyelvi képzés így segíthet elhárítani az akadályokat az anyanyelvhasználati jogok érvényesítése útjából. „Ez a lépés segít ennek megvalósításában, remélem, hogy a jövőben az állami alkalmazottak ilyen jellegű képzése a többi tárca számára is természetessé válik” – hangsúlyozta a kormánybiztos.

A kisebbségi kormánybiztos hivatala a szlovák belügyminisztériummal, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Karával, valamint az Eperjesi Egyetemmel is tárgyalt a képzés mechanizmusáról.

