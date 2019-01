Kezd vérre menni a Huawei-ügy

Robert Schellenberg egy gyűrött hosszú újjú pólóban hallgatta, ahogy Dalian városban egy kínai bíróság halálos ítéletet mondott ki rá kábítószercsempészet miatt. Korábban ugyenez a bíróság, ugyanebben a vádban csak 15 évre ítélte el.

A 36 éves férfi ártatlannak vallotta magát, az újratárgyalást levezető bíró szerint viszont magyarázata teljesen ellentmondott a tényeknek. A vád szerint egy bűnszövetkezet tagjaként, több mint 200 kg metamfetamint próbált autógumikba rejtve Ausztráliába küldeni. Egy kínai vádlottat életfogytiglanra, egy másikat pedig felfüggetszett halálbüntetésre ítéltek.

