A cseh titkosszolgálattal is találkozott Szkripal

A Respect című cseh hetilap tájékoztatása szerint Szergej Szkripal orosz-brit állampolgárságú kettős ügynök 2012-ben titokban találkozott a cseh titkosszolgálat néhány tagjával Prágában. A lap forrásai viszont nem gondolják, hogy ez a találkozó összefüggésben lehet az ellene és lánya ellen idegméreggel elkövetett merénylettel.

A jobboldali Respect információi szerint Szergej Szkripal legalább egy alkalommal Nagy-Britanniában is találkozott a cseh titkosszolgálatok képviselőivel. A lapnak nevüket felfedni nem kívánó informátorok azt állították, hogy Szkripalnak azzal együtt is jóval erősebb volt a pozíciója az orosz titkosszolgálati berkekben, hogy 1995-ben az MI6 brit külső hírszerzés beszervezte őt. A lap feltárta, hogy Szkripal az 1990-es évek elején az orosz GRU katonai hírszerzés személyzeti osztályát irányította, és hatalmas áttekintése volt az orosz hírszerzői hálózatról. Több esetben az általa igazgatott ügynökök identitását is ismerte.

A Respect úgy tudja, Szkripal azért találkozhatott Prágában a cseh titkosszolgálat képviselőivel, mert a britek lehetővé tették a Nagy-Britanniával szorosabban együttműködő partnerországok biztonsági képviselőinek számára – így a cseh titkosügynökök számára is –, hogy találkozhassanak Szkripallal, aki segített a briteknek az orosz hírszerzői hálózat felgöngyölítésében.

Szkripal Európában működő GRU-ügynökökről adott információi hasznosnak bizonyultak a cseh titkosszolgálat számára.

Miután Oroszország március közepén Csehországot is azon országok közé sorolta, ahonnan a Szergej Szkripal és lánya elleni merénylethez használt idegméreg származhatott, Miloš Zeman cseh államfő utasította a cseh katonai és a civil hírszerzést, derítsék fel, előállítottak-e Csehország területén korábban Novicsok típusú idegmérget. Az elnök nyilatkozata szerint mindkét szolgálat megállapította, hogy Csehországban laboratóriumban előállítottak A-230 típusú idegmérget, de csak mikroszkopikus mennyiségben. Míg azonban a polgári hírszerzés arra a következtetésre jutott, hogy nem Novicsokról van szó, a katonai hírszerzés az anyagot Novicsoknak minősítette. A cseh sajtó azt írta, hogy a Szkripal és lánya ellen használt idegméreg típusmegnevezése A-234, míg a Csehországban tesztelté A-230, ami szakértők szerint nagy különbség.

Miloš Zeman nyilatkozatára hivatkozva Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő másnap már megcáfolt hazugságként jellemezte Theresa May brit miniszterelnöknek azt az állítását, miszerint Novicsokot csakis Oroszországban állíthattak elő.