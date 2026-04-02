Megváltoztatható lesz a mailcím a Gmailben

Elkezdte bevezetni a Google a Gmail-név megváltoztatásának lehetőségét, első körben az Egyesült Államokban – írja a hvg.hu a Google blogja alapján.

A lehetőségre utaló nyomokat még 2025 decemberében szúrták ki a felhasználók bizonyos régiókban, nem sokkal később pedig maga a Google is megerősítette a létezését.

Most elkezdték ténylegesen bevezetni a funkciót, az Egyesült Államokban már minden felhasználó előtt adott a lehetőség, hogy megváltoztassa a @gmail.com végződésű e-mail-címét. Ezzel a korábbi nem szűnik meg, ugyanúgy használható marad, és minden levél megérkezik rá, az is, amit már az újonnan létrehozott címére küldenek.

Azt egyelőre nem közölte a Google, hogy mikor érkezik meg az újdonság a világ többi pontján.