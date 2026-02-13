ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.11
usd:
319.57
bux:
130202.21
2026. február 13. péntek Ella, Linda
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Háromszög alakú figyelmeztető tábla egy laptop képernyője előtt.
Nyitókép: Getty Image/Saksit Sangtong

Görgetünk, görgetünk? Brutálisan kémkedik utánunk az alkalmazás

Infostart

Minden internetező után kémkedik a TikTok, még bizalmas egészségügyi adatok is a birtokába juthatnak. A BBC utánanézett a dolgoknak.

A közösségi oldalak nem csak az olyan internetezők teljes böngészését próbálják követni, akik ténylegesen használják a szolgáltatásaikat, hanem válogatás nélkül mindenkiről porszívózzák az adatokat.

Most épp a TikTok került a rivaldafénybe, egy friss beszámoló szerint nemrég extrém agresszívvé vált a követése, akár orvosi titoktartás alá tartozó információk is a birtokába juthatnak – írja a BBC cikke alapján az Origo.

A TikTok követése a képernyőn rejtve megjelenő pixelekre épül, ezeket a webhelyek üzemeltetői csempészik akarva vagy akaratlanul a weboldalaikra, mikor reklámok megjelenítése céljából hirdetőcégek kódjait ágyazzák be. A láthatatlan pixeles követési módszerrel a felhasználók nagyon hatékonyan azonosíthatóvá válnak az internet böngészése során.

A TikTok internetes követésének célját az jelenti, hogy a használata közben relevánsabb reklámokat és videóajánlatokat tudjon megjeleníteni.

Mit tehetünk a TikTok követése ellen?

„A múlt héten végignéztem, ahogy a webhelyek rákdianózissal, termékenységgel, mentális egészséggel kapcsolatos krízisekről küldtek információkat a TikTok szervereire. (…) Mikor rákattintottam egy weboldalon lévő űrlap gombjára, amelyben az állt, hogy rákkal diagnosztizáltak vagy túlélő vagyok, akkor a weblap továbbította a TikToknak az e-mail-címemet és az információt” – állítja Thomas Germain, a BBC tudósítója.

A sokkoló adatgyűjtésen még a sokat látott szakértők is meghökkentek.

A rejtett pixeles követés megszokott praktika a TikTok és a riválisai esetében, de a TikToké fű alatt extrém szinten tolakodóvá vált.

A TikTok nem tagadja az internetes tevékenységek felporszívózását. Védekezése szerint az üzleti feltételeiben rögzítve van, hogy milyen típusú adatokat nem küldhetnek számára a webhelyek, ilyenek például az egészségügyi információk, és szabálysértés esetén állítólag ki is zárja a vétkes oldalakat az adatforrások közül.

Mindezek után a nagy kérdés, hogy mit lehet tenni az adatgyűjtés ellen.

A Google Chrome a létező legrosszabb böngésző a magánszféra védelme tekintetében, viszont a Safari és a Firefox gyárilag aktív védelmekkel részlegesen blokkolják a követést. A legjobb a magánszféra védelmére kitalált böngészőt használni, ilyen például a Brave és a DuckDuckGo.

A meglévő böngészők védelme óriási mértékben javítható magánszféravédelmi kiegészítők telepítésével, ilyen például a Privacy Badger és a Ghostery, bár egyes weblapokon gondokat okozhatnak.

A szakértők szerint csodára nem szabad számítani: aki használja az internetet, arról valamilyen mértékű információk kapni fognak a reklámcégek és a közösségi médiás szolgáltatások. Teljesen mindegy, hogy mivel próbálkoznak az internetezők, sosem lesz tökéletes megoldás a folyamatosan változó módszerekkel adatokat porszívózó cégek ellen.

Kezdőlap    Tech    Görgetünk, görgetünk? Brutálisan kémkedik utánunk az alkalmazás

videó

közösségi média

adatgyűjtés

tiktok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: másfél-két évig elég Ukrajnának az óriáshitel, amit az EU országai vesznek fel

Bendarzsevszkij Anton: másfél-két évig elég Ukrajnának az óriáshitel, amit az EU országai vesznek fel
Az Európai Parlament többsége megszavazta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós közös uniós hitel felvételét és folyósítását Kijev számára. Ukrajnában ezzel elhárult az államcsőd veszélye. Ez egy utolsó utáni mentőöv Ukrajnának, amely már nehezen finanszírozható az eladósodottsága miatt – mondta Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője az InfoRádióban. A pénzt a oktatás, egészségügy és az állam működésére kell költeni, kérdés, hogy mindez mennyire kontrollálható – tette hozzá.
 

Szijjártó Péter: nem jön olaj a Barátság vezetéken, Ukrajna folytatja a durva beavatkozását a magyar választásba

„A liberális demokrácia kezdi felzabálni saját magát” – Schiffer András az Arénában

„A liberális demokrácia kezdi felzabálni saját magát” – Schiffer András az Arénában

Anti-imperialistaként kutyakötelessége az embernek tiltakozni az ellen, hogy ha valaki azt gondolja, egy meghatározó ország elnökeként elrendezheti más országok sorsát, de azzal sem ért egyet, hogy Donald Trumppal ellentétben az európai politikában a döntések nem megszemélyesíthetők. Schiffer András ügyvéd, korábbi országgyűlési képviselő, az LMP alapítója beszélt erről az InfoRádió Aréna című műsorában.
VIDEÓ
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.13. péntek, 18:00
Hidasi Judit
japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Rekordtávolságú dróntámadást hajtott végre Ukrajna orosz területen: ezúttal a Komi Köztársaságban található uhtai olajfinomítót vette célba. Az akció illeszkedik Kijev stratégiájába, amelynek célja az orosz hadigépezetet kiszolgáló energetikai és petrolkémiai infrastruktúra meggyengítése - írja a Sky News. Egyetlen EU-s ország minden másik államnál, politikai szereplőnél jobban próbálja akadályozni, megrekeszteni az ukrajnai konfliktus lezárására indított orosz-amerikai tárgyalásokat – jelentette ki ma délelőtt Marja Zaharova orosz külügyi szóvivő. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eszement jutalmat kapnak az olimpikonok 2026-ban: itt a tételes lista, óriási pénzek repkednek

Eszement jutalmat kapnak az olimpikonok 2026-ban: itt a tételes lista, óriási pénzek repkednek

Magyarország előkelő helyen szerepel a jutalmazásban - a kérdés csak az, mennyit kell az olimpia végén kifizetni majd a sportolóknak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump revokes landmark ruling that greenhouse gases endanger public health

Trump revokes landmark ruling that greenhouse gases endanger public health

The White House calls it the largest deregulation in US history, but environmentalists say it will prove costly for Americans.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 13. 06:50
Szijjártó Péter: nem jön olaj a Barátság vezetéken, Ukrajna folytatja a durva beavatkozását a magyar választásba
2026. február 13. 06:10
Óriási lángokkal égett egy kétszintes ház, menekítették az embereket Budakeszin
×
×
×
×