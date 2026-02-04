ARÉNA - PODCASTOK
Újabb ponton nyesi vissza az ingyenes lehetőségeket a YouTube

Infostart

Az újabb kiskapu bezárásával is a Premium csomagra való előfizetés felé szeretné terelni a platform a felhasználókat.

Hiába drágult tavaly is a YouTube Premium, még mindig van potenciál az előfizetői bázis növelésében, főleg ha a videómegosztó módszeresen zárja be sorra az ingyenes szinten kijátszható kiskapukat – írja az AndroidPolice cikke nyomán a hwsw.hu.

A vállalat először az adblockereknek üzent hadat, majd pedig a VPN-en keresztül vásárolt előfizetéses csomagok használatával is elkezdett leszámolni.

A platform a napokban megerősítette, hogy újabb funkciót helyez át a fizetős lehetőségek közé: a videók háttérben való lejátszását az androidos eszközökön.

Rájöttek ugyanis a felhasználók, hogy előfizetés nélkül is tudják nézni a videókat háttérben más alkalmazások használata közben, akár kikapcsolt képernyővel, amennyiben valamilyen Chrome alternatívát használnak böngészőként, például Samsung Internetet vagy Brave-et. Hozzáteszik, a lehetőség főként podcastek lejátszásakor volt hasznos.

Így tehát a jövőben a „Lejátszás a háttérben” funkció csak a Premium csomaggal rendelkező felhasználók számára marad meg. A YouTube közleménye szerint tisztában volt vele, hogy az ingyenes felhasználók bizonyos esetekben mobilböngészőkön keresztül is elérhették a funkciót, de a jövőben erre nem lesz már lehetőség. Az, hogy a szigorítás konkrétan mikor lép életbe, még nem ismert.

